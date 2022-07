Umbria protagonista ai Mondiali di Subbuteo di Roma con De Francesco, Mattiangeli e Santanicchia

Umbria protagonista ai Mondiali di Subbuteo del 16-18 settembre a Roma. Sono state diramate le convocazioni italiane per partecipare alla competizione più prestigiosa del mondo e tra i tanti campioni che rappresenteranno l’Italia ci sono tre umbri: Stefano De Francesco, Francesco Mattiangeli e Cesare Santanicchia.

De Francesco è riuscito in extremis a qualificarsi per la categoria Subbuteo grazie alla finale disputata al campionato italiano, Mattiangeli parteciperà alla categoria veteran grazie alla sua posizione nel ranking FISTF internazionale ed è stato anche convocato nella squadra nazionale. Cesare Santanicchia invece è riuscito nell’impresa di partecipare sia alla categoria subbuteo da ranking, ma come ripescato dopo la rinuncia del forte giocatore sempre umbro, Pier Luigi Signoretti, che facendo parte del direttivo non riuscirà a conciliare entrambe le responsabilità; oltre alla categoria Subbuteo, Santanicchia si è qualificato per l’individuale Vetertan di CDT perché vincitore dell’ultima edizione della coppa Italia.