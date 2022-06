Umbria Pride, il Comune di Perugia non concede il patrocinio: l'ira di Omphalos

Il Comune di Perugia, dopo quello di Terni, non concede il patrocinio all'Umbria Pride e scatena l'ira di Omphalos e delle associazioni Lgbti.

Con la concessione del patrocinio della Provincia di Perugia, sono nove gli enti che hanno scelto di sostenere attraverso lo strumento del patrocinio l’edizione 2022 dell’Umbria Pride. Insieme alla Regione Umbria e alla Provincia di Perugia ci sono i comuni di Spoleto, Gubbio, Gualdo Tadino, Narni, Panicale e Arrone e l’ambasciata della Repubblica Argentina in Italia. Sono inoltre arrivate adesioni da oltre 50 organizzazioni e gruppi politici da tutta l’Umbria, dalla CGIL all’ARCI, dall’UDU all’UDS, da Amnesty International alla Rete delle Donne Antiviolenza, dal movimento Friday for Future all’associazione degli Erasmus.

"Siamo particolarmente delusi e amareggiati dal comportamento del sindaco Romizi e della Giunta del Comune di Perugia – dichiara Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos – nelle scorse settimane ci erano arrivate rassicurazioni da più parti sulla concessione del patrocinio da parte di Palazzo dei Priori, come del resto sempre avvenuto per tutti gli altri eventi dell’associazione. Surreale, inoltre – continua Bucaioni – che né il sindaco Romizi né nessun altro assessore rispondano al telefono o ai messaggi che da giorni gli stiamo inviando per avere una risposta a riguardo".

Omphalos contesta "l’utilizzo politico dello strumento del patrocinio".