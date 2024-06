Umbria Pride 2024, la comunità Lgbtqia+ in corteo fra le strade di Perugia, galleria fotografica

In questo principio di giugno Perugia si è trasformata in un vivace caleidoscopio di colori e musica in occasione dell’Umbria Pride. Il corteo ha attraversato alcuni dei punti più iconici della città dall’Arco Etrusco, passando per via Pinturicchio, dai Tre Archi a viale Indipendenza fino in piazza Italia.

L’evento ha visto una partecipazione massiccia, con tantissime persone che hanno preso parte alla manifestazione o mostrato il loro sostegno dalle proprie abitazioni.

L’Umbria Pride non è solo un evento per la comunità LGBTQIA+ ma un momento di grande importanza per tutta la cittadinanza, un appuntamento che celebra l’amore e la diversità trasformando le strade di Perugia in una festa inclusiva e accogliente per tutti.

Il tema di quest’anno “Guastafeste” ha sottolineato l’importanza di rompere con gli schemi tradizionali e di sfidare le norme sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza. Hanno partecipato varie realtà locali, inclusi sindacati, associazioni ambientali, organizzazioni femministe e culturali. Tra i coordinatori dell’evento ci sono Agedo Terni, Amelia Pride, Esedomani Terni, Famiglie Arcobaleno, Rete Lenford e Omphalos LGBTI.