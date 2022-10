LE NOSTRE RUBRICHE | L'Oroscopo di ottobre di Giorgia StarSeed: tutti i segni, ecco chi sale e chi scende....

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), umbra doc, occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti agiorgia-3-2 Perugia, ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice olistica. Giorgia inizia con noi una collaborazione per studiare le stelle, i segni zodiacali e e l'influenza che possono avere sulle persone.

Un oroscopo su base mensile, professionale e ben curato. C'è chi ci crede, chi no, chi dice di no ma lo consulta e chi farà ironia: ma l'astrologia accompagna dalla notte dei tempi l'uomo. Buona lettura.

Un cielo questo di ottobre che presenta grandi cambiamenti non solo individuali ma anche collettivi. Grande ripresa per Bilancia e i segni d'aria Gemelli e Acquario. Ariete sotto pressione. Scorpione si prepara all'attacco.

ARIETE

Ottobre per voi è il grande mese delle opposizioni e nonostante i benefici di Giove nel Segno, ci saranno giornate in questo mese che andrebbero evitate e prese molto cautamente.Lavoro: tutta la situazione lavorativa di ottobre è molto a rilento. O si presentano complicazioni con dei contratti e somme di denaro, o nell’ambiente famigliare viene richiesto uno vostro sforzo ulteriore. Solitamente non sei un segno che si tira indietro, ma stai accusando un colpo non gradito. Già dal 10 ottobre alcune cose potrebbero mandarti su di giro, da evitare discussioni con capi e colleghi nel giorno 17.

Amore: è un mese che porta tensioni e potresti riversarle anche nei sentimenti. Intanto, dopo il 24 questa agitazione tenderà a sparire, sarà comunque necessario non distrarsi troppo e non arrabbiarsi nei giorni 16, 17, 23 e 24. Perché tu sai benissimo che basta poco per farti perdere le staffe. É opportuno che ora tu sappia usare un po’ di temperanza e diplomazia. Sai che comunque, parliamo di un solo mese, rispetto un periodo eccellente. Non mollare.

TORO

Ci avviciniamo a un fine mese che potrebbe portare un po' di disagi, è bene quindi sfruttare le prime settimane per non farsi trovare impreparati.

Lavoro: sei concentrato moltissimo sulle tue finanze, talvolta trascurando anche troppo i tuoi affetti. Chi ha del lavoro in proprio di qualsiasi tipo, sarebbe meglio che decidesse sul come avanzare prima di fine mese. Infatti dal 23 al 31 e soprattutto, la giornata del 26 sarà piena di ansia, tensioni e contrasti. Non aspettatevi soluzioni immediate. Ne pagamenti che arrivano puntuali o altro. Ci vuole prudenza. Soprattutto in vista del mese di novembre.

AMORE: Le coppie collaudate ormai da tempo proseguono questa prima parte del mese in maniera molto calma. Anche se stai frequentando nuove persone non hai grande voglia e motivazione. Preoccupante invece, sarà la parte di fine mese. Soprattutto la giornata del 26, dove probabilmente la tua pazienza esploderà. I single e coloro che si stanno frequentando da poco, è bene che facciano un mese di verifiche senza far trasparire troppo la gelosia o possessività. Questo fine mese annuncia un po’ la dinamica di novembre. Dove le coppie che non vanno, non andranno più da nessuna parte. In famiglia non riversare i tuoi problemi o le tue preoccupazioni economiche, non è cosa buona sfogarsi con chi non ha colpe.

GEMELLI

Mese di buon rilancio questo di ottobre, dopo il 10 ancora di più. Sfruttalo per riorganizzare i settori della tua vita.

LAVORO: questo aspetto merita di essere diviso in due, da una parte abbiamo delle grande conferme lavorative; più proposte o accordi. Un po’ dipende anche dal settore dove stai lavorando. Anche chi studia ha una grande ripresa. Ci saranno giornate molto gratificanti come quelle del 13, 14, 23 e ancora del 24. Avanza il più possibile in questi giorni. In secondo luogo, questo mese invita a fare molta prudenza con il denaro. Giove a fine mese rientra nel segno dei pesci. Sapete benissimo che il 2022 non è partito bene sotto questo settore. Alcune spese di troppo potrebbero ripresentarsi.

AMORE: Ottimo mese per i single che grazie anche a un Mercurio di nuovo attivo le nuove conoscenze sono più facili. Questo è anche un bel mese per risanare alcuni rapporti di coppia precedentemente scossi. È tempo di recuperare il tempo perso. Fai attenzione alle giornate del 7, 8 e 21, 28; soprattutto se stai interagendo con i segni: Ariete, Scorpione o Capricorno. Un consiglio è quello di fare un esame di coscienza, cercare di capire “chi per voi è stato sempre importante e chi no”. Purtroppo il Gemelli è un segno che tende ad annoiarsi subito e questo genera degli allontanamenti immotivati. Sarebbe invece saggio riconoscere che la noia non dipende dal tuo partener ma da una tua aspettativa. Dal 10 cerca di recuperare.

CANCRO

Un autunno che parte con alcune problematiche e dissonanze. Lo stress non mancherà, a fine mese, soluzioni giuste arriveranno a vostro favore.

LAVORO: Come già annunciato, ottobre parte con una serie di imprevisti sia famigliari che lavorativi. Ovviamente, parliamo già di situazioni che si sono create in precedenza e non si sono risolte. Per questo potresti sentirti catapultato in diversi scontri Chi ha un azienda in proprio, sarà quello che sentirà di più queste dissonanze. Rifletti molto sulle prossime mosse. Attenzione alle giornate del 3, 4 e lunedì 17. Punta sulle soluzioni che arriveranno a fine mese.

AMORE: Anche qui la situazione è ambivalente a quella lavorativa. I legami forti e che sono costruiti da tempo vanno protetti. Non fare scelte avventate i primi venti giorni di questo mese. Sii cauto fino al 23, dove riuscirai a ragionare con più tranquillità. Le stelle di ottobre invitano prudenza anche in famiglia, dove un famigliare potrebbe aver bisogno di aiuto e non della tua negatività. Mantieni l’autocontrollo e sii paziente. I single questo mese sono troppo incostanti e poco comunicativi, alle lunghe potreste rimanere soli di nuovo. A volte è bello dare, senza aspettarsi nulla in cambio.

LEONE

Cielo in ripresa, ora è il momento più efficace per impostare i tuoi successi del 2023

LAVORO: Come spiegavo nell’introduzione, ottobre sarà un mese proficuo per impostare i progetti che prenderanno vita nel 2023. Non sarà un caso se riceverai conferme o chiamate. Soprattutto dal 10 di questo mese avrai ancora più energia ed entusiasmo. È tempo di far capire come sei tornato in pista, per vincere ovviamente. Ora sta a te! Le buone stelle ti aiutano, ma cerca di metterti anche in pratica. Nelle giornate come quelle del 10, 14, 18 e 19 farai la differenza.

AMORE: Anche l’amore torna a premiare questo mese; Venere, Sole, Mercurio, Marte e Giove ti sostengono. E non è poco vi assicuro. Incontri favoriti e nuove conoscenze in questo cielo autunnale, daranno più forza ai cuori solitari. Nei rapporti di lunga data, va fatta attenzione nelle giornate dal 23 al 27. Non c’è cosa che detesti di più della vigliaccheria, rimani comunque diplomatico e indifferente. Non cadere nelle trappole.

VERGINE

Non male questo mese di ottobre che infonde più serenità, fai sempre attenzione alla quadratura di Marte. Perché i conflitti sono sempre dietro l’angolo.

LAVORO: avrai pure un Marte contrariato, ma chi nel lavoro cerca di affrontarti o invidiarti, si troverà a fare i conti con un spirito vincente e forte. Nella vita ti capita spesso di trovare dei compromessi o di abbassare la testa. Adesso però è tempo di interrompere questo atteggiamento. Ottima la giornata del 17 per riprendersi una rivincita. Il lavoro in generale presenta un miglioramento, sia con gli incassi che con i ruoli. Anche i giovani avranno più opportunità, soprattutto gli studenti che registravano precedentemente dei blocchi.

AMORE: ottobre non è un mese complicato. Importante, sarà il tuo atteggiamento a far la differenza. Non cedere alle provocazioni che si registrano il giorno 7. Prudenza anche in famiglia e ai “parenti serpenti” che possono ficcare il naso in situazioni che non li riguarda. Giorni come quelli dal 13 al 15 vanno valutati con attenzione. Contrasti con i segni dei Gemelli e dei Pesci. Migliore la parte finale del mese.

BILANCIA

Grande oroscopo questo di ottobre per tutti voi, nati bilancia. Tantissimi auguri per questa ricarica solare.

LAVORO: Ottobre è un mese che fa prendere quota. Nonostante l’opposizione di Giove, che a fine mese inverte pure la rotta, le tensioni diminuiscono alla grande. Questo è un mese dove devi impegnarti e metterti in azione. Venere, Marte e Saturno ti aiutano nei progetti, entro il 24 potresti risolvere più di un problema. Belle occasioni, chiamate o promozioni nella giornata del 13, 14, 15. E se aspetti un aiutino dal cielo quasi “Miracoloso”, il 25 ottobre potresti prendere qualche quattrino in più.

AMORE: Con questa Venere favorevole fino il 23, siete davvero messi bene nei sentimenti. Chi ha ancora un cuore spezzato, può iniziare a guarire. Belle le nuove conoscenze di ottobre per i single, che avranno ottimi risultati anche nel tempo. Da tenere sotto controllo solo le giornate del 9 e del 10. Forse è un bene liberarsi di qualche persona negativa e assillante. Le coppie resistono e si fortificano.

SCORPIONE

Un cielo quello di ottobre che definirei, “il mese prima dell’attacco”. Si, adesso tutti i nodi arrivano al pettine. Soprattutto, auguri a tutti i nati di prima decade.

LAVORO: Saturno e Urano continuano a metterti i bastoni tra le ruote, spese impreviste sono ormai all’ordine del giorno. Però, questo mese ti trova carico e pronto. Soprattutto il 23 quando il Sole entra nel tuo segno. Allora, cominceremo a parlare di resa dei conti. Se ci sono stati problemi di tipo finanziario e qualche credito che non è arrivato o tornato indietro, ora non solo ti batterai per riaverlo ma riuscirai ad ottenerlo. Di sicuro questo mese non lo passerai con le “mani in mano” anche perché, ciò che metterai in campo ora, si presenta molto proficuo per la primavera prossima.

AMORE: Nei sentimenti si riscontra un bel cambiamento. Chi ha sofferto molto ed è rimasto spesso attaccato ad un suo ideale, ora sembra star meglio. Anche le coppie che stanno affrontando una crisi, possono riuscire a riappacificarsi. Chi nel passato ti ha fatto un torto o si è presi gioco di te, ora comincia a pagarne le conseguenze. Tu sii meno rancoroso e arrabbiato, il cielo farà il resto. Ottima ripresa anche per i single a partire dal 24.

SAGITTARIO

Ottobre riscalda il fuoco del Sagittario, che nel frattempo si prepara a centrare la freccia vincente.

LAVORO: questo è un mese importante e fondamentale per studiare un piano di azione in vista del 2023. Godi ancora dell’appoggio di Giove ed è necessario che tu prepari la tua strategia vincente. Marte in opposizione e altri pianeti favorevoli, ti spingono a metterti in azione. Non escludo che in questo mese avrai la meglio su diversi avversari. Certo, la tensione non mancherà, ma il tuo ottimismo è il tuo spirito forte ti porteranno al successo. Sfrutta le giornate del 10, del 18 e del 19 per far capire agli altri chi hanno difronte.

AMORE: lasciato settembre alle spalle, anche l’amore migliora. Ricordo che il 2023 sarà ancora sostenuto da Giove. Il che significa che nella vita del Sagittario avverrà un cambiamento grande. Quindi non buttarti giù se senti che ancora le cose non vanno. I sagittario che perdono ottimismo, perdono se stessi. Tutti i nuovi amori di questo mese sono favoriti e belli. Non escludo che evolvono in qualcosa di davvero importante entro il 2023. Le coppie recuperano. Se qualcosa non torna, tra il 17 e 23 lo capirai. L'amore per il Sagittario non è più importante della sua libertà. Se ti senti rinchiuso lo farai notare.

CAPRICORNO

Ad ottobre è necessario fermarsi un attimo e riflettere su molte questioni della tua vita che non stanno andando. Attenzione alle emozioni e soprattutto, non agire d’impulso.

LAVORO: Già da fine mese Giove allenta la morsa e altre pianeti saranno più sostenibili. Quindi devi fare una riflessione molto profonda. Se devi discutere con un capo o con dei soci è opportuno farlo a fine mese, prima si rischia tanto. In famiglia le tensioni non mancheranno e i primi fine settimana del mese sono davvero difficili. Da valutare anche le ripercussioni sul fisico (ossa, dentatura e nervi) se puoi prendi dei giorni di riposo intorno il 17.

AMORE: ottobre sarà un mese molto altezzoso e di natura complicata. Ti invito a fare moltissima attenzione, fino al 24. I single devono fare delle scelte. Se avete iniziato delle frequentazioni che ad oggi non hanno portato a nulla, è giunto il caso di chiudere. Anche le coppie più salde possono trovarsi in mezzo a tanti battibecchi. Cercate di non accusarvi l'un- l’altro. Giorni come 10, 15 e 16 sono molto accesi. Massima cautela. Spesso la tua ostinazione ti porta a salvare situazioni che non possono essere salvate. Rendendoti anche bisognoso e pesante. Evita gli ex il più possibile se vuoi vivere bene questo mese.

AQUARIO

Quadro molto positivo questo di ottobre, sarà necessario sfruttarlo al massimo. Soprattutto la prima parte del mese fino al 23.

LAVORO: Ottobre si presenta con 7 pianeti su 10 favorevoli, e questo è già un quadro che fa pensare alla spinta di energia che avrai. Ottimo cielo per gli studenti e per coloro che aspettano una chiamata di lavoro. È un cielo così ricco che non puoi farne a meno. Molte cose negative rimaste in sospeso si chiudono. Ottime occasioni nelle giornate del 7, 13, 14 e 24. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Guidati da buoni propositi, ideali e intuizioni, ci sarà una grande crescita e conferme. Migliorano i guadagni. Unica pecca sarà a fine mese, dove si registra un calo, anche fisico, dal 24 al 31 attenzione a non buttate all'aria le cose positive che hai ottenuto.

AMORE: bello l’oroscopo dell’amore, grandissima crescita sotto questo aspetto, dopo anni un po’ funesti. Chi ha avuto gravi problemi in passato ora li supera. Dal 10 con il supporto di Venere, molte coppie verranno legalizzate e rese ufficiali. Per i più forti anche un matrimonio in vista. Anche i single contano in questo cielo amico. Se superi la diffidenza iniziale, dal 10al15, saranno molti gli incontri sono speciali voluti un po’ dal destino. Un oroscopo sentimentale molto valido e ricco. Chi non riscontra i benefici, dal 26 troncherà i rapporti che non vanno bene. Come si dice: non tutti Mali vengono per nuocere.

PESCI

Mese che recupera un settembre di opposizioni. Ottobre infatti, propone un grande rilancio che sarà entusiasmante a novembre.

LAVORO: Se a settembre sei riuscito a mantenere un equilibrio con tutte le opposizioni del caso, ora ottobre ti da ottime occasioni per ripartire. Sole, Venere e Giove a fine mese ti sostengono di più e quindi anche le entrate migliorano. Migliorano anche le iniziative per i giovani. Una giornata ottima sarà quella tra il 25 e il 26. Continua a far attenzione ai tuoi colleghi, che con Marte così dissonante, non mi sorprendono i trabocchetti. Soprattutto fai attenzione al fine settimana dal 7 al 9.

AMORE: Finalmente sboccia la primavera in autunno! Modo di dire, per le ottime opportunità sentimentali all’orizzonte. Anche in famiglia e con i figli migliorano I rapporti e le tensioni. Sei più concentrato e meno stanco. Per i single, migliora l’aspetto fisico e l’attrazione. Bellissime le giornate dal 23 a fine mese. Con Venere che premierà i più audaci. Cerca di non rinchiudersi nella tua timidezza e nel tuo sconforto. Novembre avrà tanto da offrirti se semini bene ad Ottobre. Possibili anche i rappacificamenti con gli ex. Solo le giornate del 7, 13 e 14 saranno difficili da gestire emotivamente. Non perderti nel loop dei tuoi pensieri negativi.