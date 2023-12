I volontari di Plastic-Free sbarcano a Corciani e Castiglione: quintali di rifiuti riciclati. "Ora attendiamo l'adesione di altre città"

L’onda blu dei volontari di Plastic Free Onlus - l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica che può contare su più di mille referenti sul territorio nazionale - anche in Umbria - seppur in soli due comuni - ha effettuato ben 7 giornate di raccolta con la rimozione di 1.765 chilogrammi di plastica e rifiuti. A livello nazionale il “bottino” è di 779.076 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi da spiagge, parchi e aree pubbliche cittadine, frutto di ben 2.139 appuntamenti di pulizia ambientale organizzati in tutta Italia nel corso del 2023.



“Siamo orgogliosi dei traguardi ottenuti nel 2023 – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – In pochi anni di vita, la nostra organizzazione ha coinvolto oltre 250mila volontari, siglando 280 protocolli d’intesa con le Amministrazioni locali per intensificare le attività sul territorio e premiando 69 Comuni con il riconoscimento ‘Plastic Free’. In Umbria sinora solo Corciano e Castiglione del Lago hanno siglato il protocollo e sono state insignite del premio ma confidiamo che presto nuove Amministrazioni si facciano avanti. Ben 51 città, nel corso del 2023, hanno emanato ordinanze per vietare il rilascio deliberato in volo dei palloncini e delle lanterne. Con il prezioso supporto di aziende e di donazioni liberali – prosegue – abbiamo, inoltre, trasformato numerose scuole in luoghi plastic free attraverso l’installazione di depuratori d’acqua così da permettere ad ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia, evitando l’acquisto di bottigliette di plastica.Invito tutti i cittadini armati di buona volontà – conclude De Gaetano (Plastic Free) – ad avvicinarsi alla nostra grande famiglia per rendere l’Italia ancor più bella e pulita nel 2024”.