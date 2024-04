Politiche giovanili: strategie inclusive e innovazione per il futuro delle nuove generazioni

Oggi a Perugia si sono svolti gli “Stati generali sulle politiche giovanili” una significativa occasione di dialogo e riflessione sulle strategie più efficaci per arricchire e valorizzare la vita dei giovani all’interno della regione.

Si è parlato di come contrastare la dispersione scolastica e valorizzare le competenze e la partecipazione giovanile. L’evento, organizzato dal Centro Unico di formazione in sanità, con il patrocinio di Rai Tgr Umbria e dell’Ordine degli Assistenti Sociali Umbria, si è svolto nell’arco dell’intera giornata nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni e ha messo in luce l'importanza di supportare i giovani nello sviluppo delle loro capacità e nell'inclusione sociale.

La Regione Umbria, attraverso le parole dell'assessore Luca Coletto e della vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni, ha espresso l'impegno a facilitare soluzioni inclusive. Il Piano triennale sulle Politiche giovanili, curato dal Servizio Programmazione Rete Servizi Sociali, si propone infatti di migliorare la vita dei giovani in vari ambiti, dalla salute all'istruzione, dall'emancipazione all'uguaglianza di genere, fino all'impiego e alla cultura, attraverso un approccio di coprogettazione e coprogrammazione. Questo piano rappresenta un passo fondamentale verso la promozione dell'autonomia e del benessere delle nuove generazioni.

“La Regione ha investito e continua a investire nella formazione perché sono convinta - ha sottolineato la presidente Tesei - che sia fondamentale per seguire le proprie aspirazioni e proseguire in un percorso lavorativo senza dover andare in altre città o nazioni. A tal fine è necessario che anche le imprese mettano al centro i giovani dando a loro possibilità di crescere dal punto di vista professionale”.

E ancora: “Solo così potremmo dare prospettiva ai nostri giovani - ha concluso la Presidente - la Regione fa la sua parte e l’incontro di oggi dimostra l’interesse a lavorare insieme per rendere i giovani sempre più protagonisti”.