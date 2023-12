Protezione civile dell'Umbria, le previsioni meteo degli esperti per il 25 e e il 26 dicembre

Un 25 dicembre, con temperature sopra la media, con un rischio pioggia molto mederato e cielo prevalentemente nuvoloso soprattutto questa mattina e nel tardo pomeriggio di oggi a notte. Una finestrella di sole è potrebbe aprirsi dalla pausa di pranzo alle 16 di oggi; in particolare in Valnerina e sui monti dell'appennino umbro-marchigiano. Situazione simile prevista il 26 dicembre, almeno secondo gli studi della Protezione Civile dell'Umbria. Bollettino del 26 dicembre Cielo: nuvoloso per nubi basse; sereno in alta montagna. Venti: deboli meridionali. Temperature: stazionarie.