INVIATO CITTADINO L'arte 'sposa' la moda: Chiacchella in mostra all'Atelier Riviera

Una straordinaria sinergia fra arte pittorica e fashion, quella realizzata presso l’Atelier La Riviera di via Manzoni a Ponte San Giovanni. Preziosa sintesi fra estetica e cultura. I capolavori fissati sulla tela escono dalla factory del pictor optimus Stefano Chiacchella, maestro del pop, oltre che qualificato docente del liceo artistico Bernardino di Betto. Un artista che può vantare un percorso punteggiato da decine di mostre in qualificate location.

I temi e gli stilemi di Chiacchella risultano di originale e straordinaria modernità, imperniati come sono sulla musica e sul corpo, tinteggiati con un cromatismo che urla gioia di vivere. Al corpo, alla festa del cuore, all’esaltazione del sentimento sono d’altronde ispirate le originali creazioni delle sorelle Roberta ed Elisabetta Cardinali, titolari di uno storico negozio, nato per accompagnare le coppie all’altare e rendere indimenticabile quel magico istante del sì.

L’originale iniziativa in felice tandem si chiama “Arte in vetrina”. Ma non solo “in vetrina”. Infatti, anche all’interno si squadernano le tele di Chiacchella, fra abiti da sposi e da cerimonia, in nome del bello e del buon gusto. Chiacchella è il primo degli artisti in mostra, per il momento fino all’Epifania, ma sarà seguito da altri colleghi che si cimentano in campi artistici, quali la scultura e la fotografia.Le citazioni musicali di Chiacchella, attraverso artisti del mondo del jazz, trovano peraltro efficace sintonia nelle doti musicali di Elisabetta che conosciamo nel ruolo di abile intrattenitrice e singer di vaglia di un repertorio nazionale e internazionale.

Arte chiama arte, insomma, invitando chi passa per via Manzoni a entrare e visitare quegli spazi eleganti non necessariamente… per convolare a nozze. Ma per rinnovare l’inscindibile legame fra arte e buon gusto. Come si dice, “quando l’estetica alimenta la cultura”. E il buon vivere.