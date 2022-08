L'OROSCOPO del mese di settembre di Giorgia StarSeed. Chi sale e chi scende tra i segni. Pesci, Sagittario e Scorpione... quante tensioni!

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), umbra doc, occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti a Perugia, ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice olistica. Giorgia inizia con noi una collaborazione per studiare le stelle, i segni zodiacali e e l'influenza che possono avere sulle persone.

Un oroscopo su base mensile, professionale e ben curato. C'è chi ci crede, chi no, chi dice di no ma lo consulta e chi farà ironia: ma l'astrologia accompagna dalla notte dei tempi l'uomo. Buona lettura. Puoi seguirla su Facebook (clicca qui) e su Instragramm (clicca qui)

L'OROSCOPO DI SETTEMBRE



ARIETE Settembre è un cielo di buon recupero, animo più alleggerito e positivo. Chi ha passato delle problematiche serie nel 2020- 2021 ora può tirare un “sospiro di sollievo”. È giunto il momento di dedicare più tempo a te stesso.

?Nel settore Economico-Finanziario settembre offre buone opportunità d'azione. I più giovani possono avere riscontri molto positivi negli studi e nelle collaborazioni di lavoro. L'importante è che te non ti preoccupi del cambiamento. Cosa che tra l’altro, un vero ariete non fa. Sarà proprio il vostro grande spirito coraggioso e d’azione a portarvi i grandi successi questo mese. Ricordo che in questo momento Giove è dalla vostra parte da inizio maggio 2022 e vi resterà ancora per tutto il 2023. Quindi saranno molte le occasioni dove si potrà trovare accordi e nuove opportunità lavorative. Ci sono giornate come quella dell’11, del 12 e del 13 che saranno davvero importanti. Inoltre se devi avanzare qualche richiesta fallo venerdì 16, quando si ha un cielo così favorito non si può far altro che vincere.

?Anche sentimenti continuano a guadagnare in positivo. Le coppie già costruite da tempo avanzano sempre più in fretta a grandi obbiettivi. Si può davvero affermare che il destino è dalla vostra, ottimi i rapporti con leone e gemelli. Periodo validissimo anche per i cuori solitari, dove si avrà un crescendo di contatti e nuove amicizie. Soprattutto a fine mese. Cercate di guardarvi intorno e di mettervi in gioco. Dopo il 12 sarai ancora più agevolato. Con un cielo così importante l’ariete può trovarsi difronte a scelte di vita radicali.

TORO Finalmente settembre offre più occasioni, complice un cielo amico. Sole e Venere a tuo favore portano emozioni speciali. Già dal 14 settembre ti sentirai più forte e il 23 sarà anche il giorno di raccolta per tanti sacrifici fatti.

?Come già detto, non solo Venere e Sole saranno favorevoli ma anche Urano e Plutone continuano una agevolazione verso i nativi Toro. La crisi economica pesa quasi a tutti ma con il giusto supporto e soprattutto grazie alla vostra perseveranza e capacità al risparmio, reggerete il colpo da grandi maestri. Se dovete avanzare richieste, fatelo nelle giornate del 14, 15, 23 e 24.

?L’Amore fiorisce a casa Toro nel mese settembre, dando l’apertura ad un autunno doppiamente magico. Vi avverto solo a fare un’attenta analisi alle situazioni che state vivendo perché Saturno contrariato impone regole e disciplina. Le coppie di lunga data che hanno superato i momenti difficili di questi ultimi due anni ora si vogliono più bene. I cuori solitari si possono concentrare su passioni fugaci, ma da questo periodo le relazioni possono assumere un aspetto più interessante. Finalmente ci sono meno ripensamenti rispetto al passato, questo è importante, soprattutto per coloro che hanno ancora un cuore sofferente.

GEMELLI Settembre è un mese ambivalente per voi gemelli, che tra l’altro siete i campioni in questo campo. Alcune quadrature Solari portano ripercussioni sulla vostra fisicità, che con Marte nel segno possono innalzare momenti di stress a privazione energica. Soprattutto venerdì 9, sabato10, venerdì 23.

? Ottimo è l'aspetto lavorativo e finanziario. Marte, Giove, Saturno e Mercurio ti proiettano all’azione e forse questo mese lo devi dedicare soprattutto alla tua carriera, dove avrai agevolazioni migliori. Torna infatti l’opportunità di un avanzamento o la conferma di accordi. Gli studenti hanno una marcia in più. Il sostegno più grande avviene nel settore delle conoscenze e delle amicizie, sarà proprio lì che avrete maggiori risposte e favoreggiamenti.

?L'amore necessita di una grande rivisitazione. Se avete chiuso una storia, cercate distrazioni, ma le coppie che nascono in questo periodo sono alimentate da qualche disturbo oppure non sono semplici: ne libere, ne vicine. Soprattutto il riavvicinamento di qualche ex andrebbe evitato. Forte agitazione nelle giornate del 9, 11, 16, 18, 23 e 25 settembre. Come si dice, “ meglio soli che male accompagnati”

CANCRO Un mese che porta più energia, ci si riavvicina al focolare di casa e finalmente vi sentite più a vostro agio. Momenti magici saranno espressi il 9 e il 10.

?L’aspetto professionale ed economico, Giove continua ad essere contrariato e di conseguenza si presenta un periodo un po’ fermo. Serve tranquillità e in alcuni casi, la necessità di trovare un compromesso. Fai attenzione agli sbalzi d’umore e cerca di essere prudente nelle giornate di domenica e lunedi; 11, 12, 18 e 19.

? I sentimenti sono migliori, grazie a Stelle più affini. Storie di lunga data hanno più forza e sono più motivate. Anche chi ha chiuso storie da poco avrà più buone occasioni per tornare a sorridere. Se riuscite ad impegnarvi bene, i cuori solitari, possono ricavarne buone occasioni. Un incontro speciale potrebbe verificarsi tra il 13 e il 15 settembre. È tempo di tornare a sedurre, cari miei.

LEONE Mese molto promettente, visto il buon transito di Giove e Mercurio, Venere attiva fino il 5 e soprattutto Marte che non vi è più quadrato. Infatti entro le giornate del 26,27 e 28, potresti risolvere un grande problema.

?Da inizio 2021 ad oggi, non sono poche le sfide che hai dovuto affrontare. Ma ora sei una persona più forte e con ancora più tenacia. È possibile che questo mese arrivino molte conferme, chiamate o proposte. Addirittura, chi sta aspettando un credito, sarà possibile sbloccarlo dal 23 di questo mese. I più vincenti, saranno coloro che si mettono in gioco.

?Il mese scorso dovrebbe già aver rilassato la situazione sentimentale. Se così non fosse, cerca di capire se hai esagerato in qualcosa. Spesso tendi a cercare troppe attenzioni e quando non le ricevi a sufficienza, si creano diverse problematiche. Fai attenzione a non esagerare nelle giornate dell’8 e del 14, soprattutto la parte finale del mese.

VERGINE E un cielo di Settembre, quello dei nativi Virgo abbastanza interessante. Se da una parte abbiamo diversi pianeti a favore tra cui Venere e Sole, dall’altra parte abbiamo un Marte a mettere i bastoni tra le ruote.

?Il campo economico e professionale mette molto sotto pressione. Soprattutto, se si è intrapreso un nuovo percorso. Spese di troppo intorno al 17, fatevi trovare preparati. Attenzione soprattutto perché Marte rimarrà contrariato fino a fine anno e quindi guardati bene le spalle da colleghi o soci invidiosi.

?L’amore invece porta più speranza e serenità. Intanto sono favoriti tutti i nuovi amori, soprattutto quelli che ti coinvolgono a livello mentale ed emotivo. Le coppie che da tempo si frequentano potrebbero legalizzare l’unione. È anche un mese di ritorni sentimentali, valuta bene però se il lume vale la candela. Soprattutto se ci sono stati tradimenti. Unica pecca si registra in famiglia, non saranno pochi gli scontri che si creano in questi mesi con Marte in negativo. Attenzione al 10, 16 e 17.

BILANCIA Mese che porta a buone opportunità e soprattutto iniziative. Molti pianeti vi sono favorevoli: Marte, Mercurio, Saturno e soprattutto il Sole che da fine mese entrerà nel vostro segno.

?Aspetto economico e lavorativo va un po’ a rilento in questo mese che trova ancora un Giove opposto. Ma facciamo i punti delle situazioni; prima di tutto chi ha contenziosi e situazioni legali in ballo non saranno facilmente risolvibili. Anche l’economia, nonostante entrate rapide saranno altrettanto veloci le uscite. Però una buona soluzione può presentarsi proprio con l’arrivo del Sole intorno il 22.

?L'amore, invece promette meglio. Le storie nate da poco e le frequentazioni che si attivano a settembre potranno essere di spicco a ottobre. Venere sta per entrare nel tuo segno e con lei il massimo del magnetismo. Essendo poi, il vostro pianeta dominante. Quindi ogni occasione è magnifica per l’amore, soprattutto giornate come il 25 e 26. C’è un forte desiderio di equilibrio che spero raggiungiate in questo mese.

SCORPIONE Un mese che ancora va preso a passi lenti. Rispetto ad agosto non è male. Conviene comunque rimanere cauti ed allontanare tutte le persone negative.

?Dopo gli strascichi di un mese faticoso è tempo di bilanci, non escludo però , l’occasione di trovare le giuste soluzioni. Ci sono ancora giornate no, tipo quelle del 7, 8, 14 e 21. Mantenete la calma il più che potete. Soprattutto chi si sta sentendo messo da parte. Cerca di non sentirti attaccato da qualcuno, altrimenti perderai le staffe.

? L’amore aiuta un po’ di più, dopo un agosto pesantuccio si può davvero parlate di recupero. Prima di tutto vanno lasciate alle spalle le situazioni che non sono più in linea con te. Se hai intrapreso qualcosa ad agosto potrebbe essere discontinua la situazione. Anche i rapporti famigliari vanno presi con le pinze. Cerca di far notare le cose con pacatezza e serenità, senza troppo rancore.

SAGITTARIO È un mese che parte con molta forza e tensione, colpa di pianeti dissonanti e di un Marte opposto. Questo sarà un mese importante da investire sulla pazienza e la pace interiore. ?Ci saranno giornate in questo mese che metteranno a dura prova i tuoi nervi. Si potrebbero verificare situazioni di blocco di forte stress. Giove protegge coloro che iniziano nuovi progetti a lungo termine, per questo vai alla grande e con grandi risultati entro il 2023. Soprattutto i più giovani, pieni di iniziative. Quindi non disperarti se questo settembre non lo vedrai proprio chiaro, potrai invece contare su i prossimi mesi.

?Anche i sentimenti a settembre non sono ancora del tutto chiari o definiti. C’è qualcosa nell'aria che non ti convince e ti rende teso. Qui bisogna fare attenzione alla noia che spesso porta il sagittario a tradimenti e ad azioni poco pensate. Poi in secondo luogo, va fatta attenzione a tutti i fini settimana di questo mese perché potresti assumere un atteggiamento dominante e provocatorio. Se sospetti invece, che il tuo partner non sia fedele, sarai ancora più motivato dal vederci chiaro, infine, attorno al 24 avrai la resa di conti.

CAPRICORNO Finalmente settembre è un mese che rilassa di più. Sole e Venere favorevoli aiutano molto con i sentimenti e a tirarsi su con il morale.

?In questo mese, Giove ancora contrariato, porta i nativi Capricorno, soprattutto i nati di prima decade, a non capire ancora bene le situazioni lavorative. C’è chi tra voi aspetta un saldo o un credito, chi ha in mente di investire in un progetto nuovo, chi punta ad un nuovo incarico ecc.., ma trovano tutto ancora incerto e bloccato. Grandi soluzioni potrebbero arrivare a novembre. Per il resto la giornata tra il 6 e il 14 potrebbero aiutarti in soluzioni pratiche.

? I sentimenti riprendono quota, ottimi i rapporti con Pesci e Scorpione, anche la Vergine e Toro hanno i loro perché. Siete molto costruttivi a settembre, non escludo progetti grandiosi. So che molti Capricorno stanno facendo grandi passi in avanti nei sentimenti. Chi ancora non ha un amore, e ci ha provato in tutti i modi, è perché rimane troppo legato alle problematiche materialiste e non accetta la condivisione. Ricordate che Giove contrariato lo si regge meglio con espansione e altruismo, se non riuscite a lavorare con questo, l’amore dubito che arrivi. Buone le giornate del 23 per gli incontri, negative quelle del 12 e del 13.

ACQUARIO Finalmente settembre non presenta più un cielo difficile come agosto. Soprattutto dal 23 in poi si ha una grande ripresa.

?Ottimo è l’aspetto di rivoluzione in questo mese. Pianeti importanti come Giove, Saturno e Marte ti sostengono e a fine mese anche Mercurio e Sole. Un cielo di questo calibro porta non solo molte novità ma anche moltissime opportunità. Ci saranno giornate importanti come quelle del 16 e del 26, che favoriscono tutti coloro che stanno sostenendo esami o nuovi progetti. È dall’inizio 2021 che stai rivoluzionando la tua vita, e presto potrai costarlo entro il 2023. ?Anche l’amore ricomincia a funzionare dopo un periodo di opposizione fastidioso. Sono di gran lunga più favoriti I nuovi amori rispetto “le minestre riscaldate” . Nonostante tu sia un segno libero ed estroverso, anche il tuo cuore può sentirsi legato in questo mese. Dal 23 al 30 grandi occasioni per l’amore.

PESCI Inizia il periodo delle opposizioni, che non sono mai del tutto facili. In più un Marte quadrato porta diversi revisioni nella tua vita. C’è un clima molto teso e te lo si vedrà addosso. ?Settembre è un mese che ti metterà a dura prova, ma con le giuste accortezze si possono superare bene alcuni momenti davvero difficili. Soprattutto nelle giornate del 5, 12, 16, e quelle dal 23 al 30. Ci sarà molta insoddisfazione e ti sembrerà di fare tanto senza i giusti riconoscimenti. Attenzione alle dispute con colleghi o con datori di lavoro. Cercheranno in tutti i modi di metterti in cattiva luce. Tu sii più furbo.

?l’amore è come se passa in secondo piano, fai attenzione a non essere troppo oscurato da altre cose ,da lasciar occasioni sentimentali in secondo piano. C’è ancora molta indecisione nei sentimenti. Chi ama due persone, chi è in mezzo a due storie, chi non ne vuole più sapere di amore ma inconsciamente lo cerca. Saranno difficili tutti i fine settimana di questo mese, dove il cuore sarà particolarmente agitato. Basta nascondersi dietro a mille giustificazioni, è necessario che tu faccia chiarezza. Per chi ha famiglia ci saranno molte spese. Soluzioni intorno il 24.