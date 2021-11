Umbria, scatta l'ordinanza: obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali: la mappa delle strade

Anas annuncia che "dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi in Umbria". "Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada", spiega la nota.

Ecco la mappa delle strade: "SS3 bis “Tiberina”/E45 (Terni-Cesena); raccordo autostradale “Perugia-Bettolle”; SS675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte); SS75 “Centrale Umbra” (Collestrada-Foligno); SS3 “Flaminia”; SS77var “della Val di Chienti” (direttrice Foligno-Civitanova Marche); SS318var “di Valfabbrica” e SS76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona); SS71 “Umbro Casentinese”; SS73 bis “di Bocca Trabaria”; SS74 “Maremmana”; SS79 e 79 bis “Ternana” (Terni-Rieti); SS146 “di Chianciano”; SS205 “Amerina”; SS209 “Valnerina”; SS219 “di Pian d’Assino”; SS320 “di Cascia”; SS361 “Septempedana”; SS418 “Spoletina”; SS448 “di Baschi”; SS452 “della Contessa”; SS471 “di Leonessa”; SS685 “delle Tre Valli Umbre”; SS728 “di Pantano” (ex provinciali 169, 170 e 172 che compongono il percorso Pierantonio (innesto E45)-San Giovanni del Pantano-Mantignana (innesto raccordo Perugia-Bettolle)".

Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, le multe per chi sgarra

Chi non si adegua alla normativa rischia una multa che va da 85 a 338 euro; la sanzione scende a 42 (fino a 169 euro) nel caso in cui l’infrazione avvenga all’interno di un centro urbano. E’ possibile circolare quindi con catene a bordo (non un modello casuale ma un modello che possa essere installato sui pneumatici montati) oppure con pneumatici montati di tipo M+S (oppure MS, M-S, M/S, M&S) o con gomme all seasons.