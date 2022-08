Offerte lavoro per Perugia e Provincia: magazzinieri, operai generici, addetti pulizia e posti al Mcdonald's e altro ancora

1) Addetto Pulizie - Orienta Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente addetti alle pulizie con esperienza in pulizie industriali, ospedali o uffici. Si richiede disponibilità per circa 10 ore settimanali con possibili extra. Luogo di lavoro: Perugia

Candidati per questo lavoro

2) Operatori fast food - Stiamo selezionando per l' importante multinazionale McDonald's operatori di sala. La risorsa si occuperà di: accogliere e gestire la clientela, di ricevere ed evadere gli ordini, eseguire la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico e valutarne la qualità, utilizzare e mantenere in ordine le postazioni di lavoro unitamente alle attrezzature e al materiale di cucina nel rispetto degli standard di pulizia e igiene personale.

Non è richiesta esperienza pregressa nel settore, completano il profilo ottima capacità di lavorare in team. Offerta contrattuale: si offre primo contratto determinato in somministrazione, poi assunzione diretta in azienda. Orario di lavoro: part time flessibile. Sede di lavoro: Città di Castello (PG). Candidati per questo lavoro

3)ELETTRICISTA BORDO MACCHINA - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore metalmeccanico ELETTRICISTI. I candidati saranno inseriti nell'area tecnico produttiva per la realizzazione di impianti e manutenzione bordo macchina. E' richiesta competenza comprovata nel settore elettrico e saranno valutati i candidati provenienti anche dal settore civile. Luogo di lavoro Città di castello (PG). Si offre contratto di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro



4) MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO - Nexus Ravenna ricerca per azienda nel settore dei multiservizi un/a MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO. Il candidato svolgerà attività di magazzino e all'occorenza di consegna materiale. Requisiti: Patente di guida B; Patentino per il carrello elevatore in corso di validità;

Esperienza come magazziniere; Esperienza come autista; Flessibilità oraria; Disponibilità immediatà. Luogo di lavoro: Corciano(PG) Orario di lavoro: full time. Candidati per questo lavoro

5) Cuoco/aiuto cuoco - Orienta spa ricerca per nota azienda cliente leader nel settore alimentare un\\a CUOCO\\A e dovrà: Partecipare a showcooking nazionali; Effettuare controllo qualità della produzione. Sei il candidato ideale se possiedi questi requisiti: Diploma istituto Alberghiero; Esperienza pregressa in ristoranti, anche breve; Si richiede inoltre disponibilità a lavorare in giorni festivi programmati per partecipare a showcooking e capacità di lavorare in team. Luogo di lavoro: Pietralunga (PG). Orario di lavoro: Full time - Candidati per questo lavoro

6) OPERAIO GENERICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di BEVAGNA (PG) specializzata nella produzione di materiale per l'edilizia n 3 figure da inserire come OPERAIO GENERICO di PRODUZIONE. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico.

Si richiedeno massima serietà e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre: iniziale contratto di somministrazione 2 mesi con successivo inserimento stabile in azienda + premio di produzione mensile. Luogo di lavoro: BEVAGNA (PG) Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno 6.00 - 14.00. Candidati per questo lavoro

7) Pizzaiolo - Orienta spa ricerca per uno dei più importanti ristoranti del territorio: PIZZAIOLO/A. La risorsa selezionata sarà inserita in un ambiente giovane, professionale e familiare e dovrà possedere i seguenti requisiti: Esperienza nella mansione; Disponibilità immediata;

Ottime capacità di lavorare in team. Orario di lavoro: full time, sei giorni settimanali. Luogo di lavoro: San Giustino (PG).

Candidati per questo lavoro

8) Orienta Spa ricerca ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE per Azienda di Spello. Si richiede esperienza pregressa nella manzione e disponibilità immediata al lavoro su turni. Luogo di lavoro: Spello (PG) Tipologia contrattuale: inserimento temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →