L'Umbria vara un nuovo strumento di informazione sul coronavirus: ecco il “InfoCovidUmbria”

Un nuovo importante canale informativo per i cittadini per capire come muoversi nelle tante norme sanitarie che riguardano la pandemia da Coronavirus e in futuro sulla vaccinazione anti-virus. La Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria ha attivato la sezione internet e social “InfoCovidUmbria”: disponibile sul sito della Regione Umbria https://www.regione.umbria.it/info-covid-umbria, su quello delle Aziende Sanitarie, su Telegram (digitando Infocovidumbria su “cerca”) e presto anche su Whatsapp.

“Realizzato grazie alla collaborazione con Umbria Salute e Umbria Digitale – ha sottolinea il Direttore regionale Claudio Dario - questo nuovo strumento affiancherà il Numero Umbria Sanità 800.63.63.63 e consentirà di ricevere direttamente sullo smartphone, 24 ore su 24, le risposte ai principali dubbi sul Covid-19. Grazie ad un menù semplice ed intuitivo vengono fornite in pochi secondi risposte a questioni del tipo: cosa fare in caso di sintomi o di positività, come e dove fare il tampone, quali sono i dati aggiornati dei contagi e tanto altro”.