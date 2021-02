Meteo, allerta arancione per rischio neve in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il 12 febbraio e un'allerta arancione per sabato 13 febbraio per rischio neve in tutte le zone dell'Umbria.

Secondo le previsioni, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria, per venerdì 12 febbraio, "dal tardo pomeriggio/sera previste precipitazioni sparse che assumeranno carattere nevoso a quote basso collinari e, nel corso della notte, fino a quote di pianura. Venti: Moderati nord-orientali. Temperature: In decisa diminuzione, con valori serali prossimi o di poco inferiori allo zero".

Sabato 13 febbraio, invece, "nevicate al mattino su tutta la regione, fino a quote basse, in esaurimento dal primo pomeriggio, salvo residui fenomeni lungo i crinali appenninici fino a sera. Venti: Forti nord-orientali, con possibili rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: In sensibile diminuzione con massime prossime o di poco superiori allo zero. In serata possibilità di gelate diffuse, anche a quote di pianura".

Domenica 14 febbraio "residui fenomeni nevosi sui settori appenninici, specie sui versanti esposti ad est, in esaurimento nel pomeriggio. Sul resto della regione nuvolosità irregolare. Venti: Forti da nord-est, in attenuazione dal pomeriggio. Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi, con diffuse gelate anche a quote di pianura".