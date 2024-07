Umbria, Paolo muore mentre aspetta un cuore “nuovo”

È morto Paolo De Santis, personaggio noto in Umbria, e non solo, per il suo impegno musicale in qualità di direttore di importanti cori. Era nato a Narni 66 anni fa ed era cresciuto nella frazione di San Vito. La sua passione per la musica lo portò sin da giovane a vivere l’esperienza nei primi, piccoli cori parrocchiali.

Aveva talento Paolo, che dopo le prime esperienze a carattere amatoriale divenne il direttore di formazioni corali sempre più importanti. Dirigeva la Corale Edi Toni di San Vito di Narni e nel corso della sua carriera ha seguito corsi, stage ed era sempre al passo coi tempi. Sono in tanti oggi a ringraziarlo per essere riusciti a fare progressi nel canto e a conoscere le tecniche di respirazione. Paolo era impegnato in varie associazioni coristiche, tra queste l’Arcum e la Feniarco. Molti anni fa aveva guidato anche il coro della cattedrale di Narni.

Da alcuni anni soffriva per dei problemi di carattere cardiaco. Nel 2019 aveva avuto un infarto e da lì in avanti la sua vita è stata un calvario. “Nonostante il classico intervento di angioplastica cui era stato sottoposto al Santa Maria di Terni - ricorda un famigliare - Paolo per andare avanti doveva assumere dei farmaci particolari che gli erano necessari per far lavorare meglio il cuore. Negli ultimi tempi la situazione era però peggiorata e i medici avevano deciso che l’unica soluzione per salvargli la vita fosse quella di sottoporsi ad un trapianto di cuore. Era in lista di attesa presso l’ospedale di Udine, dove però non ha fatto in tempo ad arrivare”. Paolo ci ha lasciato nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio. I funerali si sono svolti venerdì 19 luglio a Taizzano.