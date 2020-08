Umbria, accolti i migranti sbarcati a Ragusa. La Lega attacca il Governo Conte

Sono venti i migranti in arrivo a Terni, provenienti da Ragusa. I richiedenti asilo verranno collocati nelle strutture convenzionate, propedeutiche all’accoglienza. Si tratta di procedure ordinarie di ripartizione, sottolineano dalla Questura, previste per ogni singola regione che vengono espletate secondo un turn over ben predefinito. In Umbria si sono liberati dei posti che verranno occupati proprio dagli arrivi previsti. Saranno attivate tutte le misure sanitarie di controllo, in collaborazione con la Usl territoriale, dopo che gli stessi sono già stati sottoposti a visita medica e triage, una volta sbarcati in Italia. Tali misure si rendono necessaria a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

La senatrice leghista Valeria Alessandrini sceglie la pagina Facebook personale per commentare l'arrivo a Terni di 20 migranti sbarcati dalla Tunisia. "Appena saputo della notizia dell'arrivo di 20 migranti a Terni, ho contattato il questore di Terni. Mi ha assicurato che i 20 tunisini sono sbarcati in Italia il 28 luglio e collocati solo dopo essere stati sottoposti ad accertamenti anti Covid, risultati per tutti negativi".