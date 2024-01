Mercato libero dell’energia: Spi Cgil Umbria denuncia i casi di truffa e dà consigli agli anziani

L’arrivo del mercato libero dell’energia è stato accompagnato da una serie di nuove truffe a discapito delle persone più anziane. Anche in Umbria si sono verificati sovente spiacevoli avvenimenti e Spi Cgil Umbria, il sindacato delle pensionate e dei pensionati, ha deciso di mettere in guardia gli utenti illustrando le modalità dell’imbroglio.

Come spiega il segretario generale della Cgil dell’Umbria, Andrea Farinelli: “Sedicenti addetti di aziende del settore gas o luce chiamano le persone anziane per convincerle con l’inganno a sottoscrivere contratti non richiesti. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni a riguardo specie nell’ultimo periodo”.

E ancora: “I nostri iscritti ci raccontano di tecniche di approccio molto efficaci, spesso chi sta dall’altra parte della cornetta conosce anche i dati anagrafici del suo interlocutore. Così tanti anziani finiscono per fidarsi e cadono nella trappola”.

Tra le frasi più utilizzate dai truffatori ci sono: “Il suo contratto dell’energia è stato annullato, ne deve subito sottoscrivere uno nuovo” oppure “la sua utenza è collegata a due fornitori, riceverà due bollette se non interveniamo subito”.

Spi Cgil consiglia di non riporre fiducia in queste chiamate e di verificare sempre l’identità del presunto operatore o di richiedere un numero telefonico da contattare. Inoltre, invita a prestare attenzione anche ai link sospetti, che si ricevono via email o sui social network, che possono nascondere truffe informatiche.

L’avvertimento principale è però quello di non dare mai i propri dati personali o bancari al telefono e di contattare il sindacato o la Federconsumatori che saprà dare consiglio a chi ha dubbi.