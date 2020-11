Temporali, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria: le previsioni

Allerta meteo della Protezione Civile per lunedì 16 novembre in otto regioni.

L’avviso della Protezione Civile "prevede dalla mattinata di lunedì 16 novembre precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo settentrionale e Campania, in estensione, dal pomeriggio, alla Basilicata occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento".

"Sulla base dei fenomeni previsti - scrive la Protezione Civile - è stata valutata per la giornata di lunedì 16 novembre, allerta gialla sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e su alcuni settori di Molise, Campania, Basilicata e Sicilia".

Secondo la Protezione Civile dell'Umbria lunedì 16 novembre "cielo: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata a partire da nord. Venti: deboli o moderati meridionali (fino a forti sui crinali appenninici), in rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Temperature: minime in aumento, massime in calo di 2-3 gradi (14-16 gradi in pianura)".