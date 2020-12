Umbria in lutto, è morto l'imprenditore Ivan Pennacchietti

Umbria in lutto. Come spiega una nota di Avi News "Si è spento all’età di 87 anni l’imprenditore umbro Ivan Pennacchietti. Uomo profondamente legato alla sua comunità e imprenditore di successo. Uomo di grande generosità che ha fondato un’azienda che ha contribuito alla realizzazione di importanti opere sia in Italia che all’estero. Presidente per anni del Montegabbione, lascia un vuoto profondo nella sua comunità".