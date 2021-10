Cgil dell'Umbria in lutto, è morto l'artista perugino Colombo Manuelli: il ricordo

La Cgil dell’Umbria, con una nota, dà notizia "della morte di Colombo Manuelli, artista perugino da sempre vicino al movimento dei lavoratori, le cui opere esprimono alti valori sociali e morali".

E ancora: "Proprio nella sede della Camera del Lavoro di Perugia è esposta l’opera “Metalmeccanici”, del 1980, donata dallo stesso artista alla Cgil, di cui si sentiva a tutti gli effetti un “compagno”. Altra opera particolarmente significativa è il monumento “Per Gramsci 1989”, che l’artista volle posizionare accanto alla ciminiera dell’ex Perugina in zona Fontivegge a Perugia, per rimarcare il filo rosso che lega il sostenitore del movimento operaio alla storia economica e civile della città".

"Colombo era l’artista, il compagno artista - afferma Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil dell’Umbria - Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, perché frequentava la nostra sede e qualche volta ci rimproverava amichevolmente di non comprendere appieno le sue opere. Ha sempre avuto un'innata simpatia per la sua Cgil e per i lavoratori che naturalmente era ricambiata. Ha saputo utilizzare la sua arte per portare avanti un’ideale alto di uguaglianza e giustizia sociale. La Cgil si stringe attorno ai familiari, agli amici e ai compagni di Colombo".

"Profondo cordoglio e commozione per la scomparsa dell’artista perugino Colombo Manuelli”. Così Tommaso Bori, capogruppo del Partito democratico, a nome dell’intero gruppo consiliare, sulla scomparsa di “un personaggio di altissimo livello artistico, umano e sociale".

"Manuelli – prosegue Bori – era un perugino attaccato ai valori del lavoro e della Resistenza. Una persona che ha lasciato a Perugia, con i suoi numerosi segni, la testimonianza del suo profondo attaccamento al movimento dei lavoratori, alla difesa degli ultimi e degli sfruttati, alla giustizia sociale e all’uguaglianza. Da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno nel ricordarlo e nel non perdere il suo contributo".