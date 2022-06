Umbria in lutto, è morta la dottoressa Carla Berardi: "Una grande perdita"

“Una grande perdita per il mondo della pediatria in Umbria che lascia un vuoto, ma anche un esempio, su come la sanità e il sociale siano fortemente interconnesse per garantire una migliore tutela dei minori”: così l’assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione Umbria, Luca Coletto, esprime il cordoglio per la morte della dottoressa Carla Berardi, presidente dell’associazione pediatri umbri.

“Ho conosciuto personalmente la dottoressa Berardi - ha detto l’assessore Coletto – e ho apprezzato il suo grande impegno che da sempre, ha svolto in collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio avviando importanti e significativi percorsi di prevenzione e assistenza dei minori. E proprio cogliendo quel sottile filo rosso che lega la sanità al sociale, la dottoressa Berardi è stata tra le sostenitrici di importanti progetti che rientrano nel superiore interesse del minore, in difesa dei più piccoli, vittime di abuso e sfruttamento”.