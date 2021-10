Intervista a tutto campo con Mauro Tippolotti presentata con successo a Umbria Libri

Intervista a tutto campo con Mauro Tippolotti presentata a Umbria Libri. Il volume, “Conversazione con Mauro Tippolotti”, è scritto da Nerina Marzano e postfazionato dall’Inviato Cittadino che di Tippolotti è antico sodale.

La snella plaquette appartiene alla collana Storie e Microstorie, di cui occupa il numero 87, inventata dal dinamico editore di Era Nuova.

Nerina (nella Sala Monografie) intervista Tippolotti partendo dalla sua esperienza politica in veste di Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria. Ne escono fuori particolari inediti, o poco noti, come la cessione in comodato d’uso di quadri di Gerardo Dottori o la proposta di legge a favore delle bande musicali e dei cori. Anche se, su questo aspetto politico e sindacale, nel libro ci sono solo accenni perché Mauro non ha inteso parlare diffusamente di queste esperienze. Un particolare curioso è la scelta di volere nel suo ufficio, durante la sua presidenza, un mazzo di fiori che pagava di tasca propria.

In termini autobiografici, Tippolotti ha invece diffusamente parlato della sua emigrazione in Germania. Ma, soprattutto, ha voluto esprimere le sue idee sul mondo dell’arte, della cultura, della scrittura.

Non manca nel libro qualche accenno di grande tenerezza alla figlia Marzia cui è legato da un affetto indefettibile.

Inevitabili i riferimenti ai due libri di poesia e al romanzo storico “L’urlo di Beatrice” di qualche anno fa. Poi anche un po’ di scherzo con l’amico Sandro col quale ha condiviso gli anni dell’adolescenza e la frequentazione dello storico Little Bar di via dei Priori. Qualche accenno ad amici e compagni che non ci sono più. Ma coi quali è stato belle condividere l’avventura esistenziale.