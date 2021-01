Umbria Jazz e Sviluppumbria insieme per promuovere l’Umbria nel mondo, puntando sulle eccellenze della regione.

Da un lato il richiamo della cultura, dall’altro le strategie di promozione dell’ente economico regionale. Se Umbria Jazz è uno dei maggiori eventi musicali a livello internazionale, Sviluppumbria possiede conoscenze e competenze per incanalare energie e iniziative a favore degli operatori turistici e commerciali dell’Umbria.

Il marchio Umbria Jazz è, quindi, un prezioso volano per l’immagine, la promozione e l’economia di tutto il territorio regionale. Un binomio che è stato al centro dell’incontro fra il presidente della Fondazione Umbria Jazz Gianluca Laurenzi e l’amministratore unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa.

“Fin dai suoi inizi Umbria Jazz ha saputo proiettarsi al di fuori dei confini italiani conquistando nel corso degli anni un alto profilo internazionale - ha commentato Laurenzi - UJ è la manifestazione che più di ogni altra è riuscita a fare conoscere l’Umbria in tutti i continenti ed è ormai considerata una componente dell’italian lifestyle dalla rete del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e delle nostre ambasciate che promuovono questa manifestazione nel mondo”.

Umbria Jazz diventa così “un prezioso strumento per la promozione economica, il marketing territoriale e l’attrazione di investimenti e talenti in Umbria, tutti fattori di primaria importanza per la realizzazione della rinnovata mission di Sviluppumbria - ha dichiarato Sciurpa - la cultura e i grandi eventi come Umbria Jazz rappresentano per il nostro territorio una straordinaria occasione per comunicare a livello internazionale le eccellenze produttive territoriali e per proiettare all’estero la qualità che la nostra regione è in grado di esprimere”.