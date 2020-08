Concerti di Umbria Jazz, si cambia di nuovo: più posti e aumentano i varchi

Umbria Jazz, si cambia di nuovo. A poche ore dalla pubblicazione del piano per la sicurezza previsto per i concerti di Umbria Jazz dal 7 al 10 agosto, arriva subito un cambiamento.

Il tavolo tecnico tenutosi in Questura, con l'assessore alla Sicurezza Luca Merli, ha esaminato nuovamente il Piano di protezione civile è stato disposto l'ampliamento dei posti disponibili che passano da 1.627 a 2.700 persone complessive e anche l'apertura di due nuovi varchi, che salgono da tre a cinque.

Sarà possibile accedere in centro storico senza alcuna limitazione, mentre dalle 19, l’accesso sarà consentito su corso Vannucci dal lato di piazza Italia, da via Fani, da via dei Priori, da via Danzetta e via Bonazzi.