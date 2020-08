Umbria Jazz, il minimetrò allunga l'orario delle corse: le regole per salire a bordo

Orario allungato per i concerti in piazza IV Novembre di Umbria Jazz. Da venerdì 7 a lunedì 10 agosto, l’orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 01,45 (ultima corsa). "Per lo stesso periodo (7-10 agosto) - spiega la minimetrò - dalle ore 18.00 non è consentito il trasporto di biciclette all’interno del minimetrò".

Ecco le regole da seguire: "Da lunedì 3 agosto è consentito l’ingresso in vettura a 15 utenti, oltre alla persona con disabilità, nei posti contrassegnati e rivolti al senso di marcia. Si ricorda che l’accesso al minimetrò è consentito solo con l’uso corretto della mascherina, in conformità alle norme vigenti, riportate anche con apposite indicazioni all’interno dell’impianto".