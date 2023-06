Umbria Jazz è una marcia in più per la regione: quasi 10 milioni di euro valore aggiunto, circa 6 sul territorio

Ammonta a 5,7 milioni di euro il valore aggiunto che Umbria Jazz generea nel territorio regionale, 9,8 milioni su tutto il territorio nazionale. È quanto emerge dal dossier dell'Agenzia Umbria Ricerche dal titolo "Grandi eventi, trasformazioni territoriali e sviluppo economico: il caso di Umbria Jazz". Stando sempre ai numeri della ricerca, realizzata grazie al modello matematico definito da Aur, il Pil prodotto in Umbria ammonta a 6,9 milioni di euro, 11 milioni in Italia. Ammonta a 15.8 milioni la produzione, mentre l'occupazione generata è di 108 unità lavoro in Umbria, 173 in Italia. Il festival umbro, che sarà inaugurato venerdì 7 luglio dal concerto di Bob Dylan, celebra il cinquantesimo anniversario.

Lo studio è stato presentato oggi dall'amminsitratore unico di Aur, Alessandro Campi, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dell’assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti, del presidente della Fondazione Umbria Jazz, Gian Luca Laurenzi, e del direttore artistico Carlo Pagnotta