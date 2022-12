Umbria Jazz, nuovi big per l'edizione dei 50 anni: i nomi

Il programma della cinquantesima edizione di Umbria Jazz, in programma a Perugia dal 7 al 16 luglio 2023, si arrichisce giorno dopo giorno.

L’11 luglio, scrivono dal festival, appuntamento con il grande jazz. Sul palco Brad Mehldau, "oggi uno dei pianisti più affermati e completi grazie alla sua intensità che lo rende tutt’uno con il suo pianoforte, in trio con Larry Grenadier al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria, che rimanda agli esempi migliori espressi da questa difficile e raffinata formula", e il quartetto di Branford Marsalis, "nato nel 1986 e rimasto attivo pressoché ininterrottamente e stabile nella line up, producendo in questo periodo una serie di dischi straordinari".

Il 12 luglio ci sarà Rhiannon Giddens, "un’artista intelligente e sensibile che indaga nel profondo delle radici della musica popolare americana, e non solo", in duo con il chitarrista e compagno italiano Francesco Turrisi, e Snarky Puppy, "che è diventata in poco tempo una delle sigle più popolari del mondo del jazz e della fusion, termini che però nel loro caso risultano riduttivi in quanto la loro musica sfugge a ogni tentativo di classificazione proprio per la capacità di concentrare con estrema disinvoltura i suoni della contemporaneità".

Il 13 luglio sarà la volta di Ben Harper, sul palco del Santa Giuliana con gli Innocent Criminals. "Dall’album d’esordio Welcome To The Cruel World (1994) Ben Harper ha fatto uscire una serie straordinaria di dischi che lo ha consacrato songwriter di potenza unica e performer capace di spaziare tra i generi con la impareggiabile abilità di mescolare il personale e il politico", scrive Uj.

Il 16 luglio, in esclusiva italiana, "un grande rocker, altrettanto grande bluesman, spesso entrambe le cose": Joe Bonamassa, spiega Umbria Jazz, "è semplicemente uno di più grandi chitarristi di sempre, che fonde cuore e intelligenza musicale con una profonda cultura della musica popolare".

I biglietti per questi concerti e per i già annunciati Stewart Copeland (14 luglio) e Paolo Conte (15 luglio) saranno in vendita da giovedì 22 dicembre ore 12.