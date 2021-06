Umbria in lutto, è morto Arcangelo Mafrici. Il ricordo

Confagricoltura: " Ha diretto l’organizzazione in anni molto difficili"

Umbria in lutto. Confagricoltura Umbria, con una nota del presidente Rossi Fabio, della Giunta esecutiva e del direttore Cristiano Casagrande, dà notizia della scomparsa di Arcangelo Mafrici, già direttore generale dell’Organizzazione dal 1990 al 1999.

“Arcangelo Mafrici – ricorda Confagricoltura – ha dedicato tutta la sua vita professionale alla Confagricoltura, dai primi passi in Calabria fino alla direzione generale. Ha diretto l’Organizzazione in anni molto difficili, quelli del tramonto della Federconsorzi e dei mutamenti politici del Paese, ma sempre tutelando la libertà di pensiero e azione dell’Organizzazione e la sua vocazione apartitica. Attento alla struttura organizzativa sul territorio, si era vivamente impegnato per il suo consolidamento e perché fosse costantemente vicina alle necessità, alle richieste ed alle attese delle imprese associate. Agendo con orgoglio e dedizione”.

Cessata l’esperienza confederale, nel XXI secolo aveva svolto un’intensa attività saggistica e nel 2018 aveva pubblicato “Storia della Confagricoltura” (Gangemi Editore), il saggio dedicato proprio alla più longeva delle Organizzazioni agricole italiane.

I funerali si svolgeranno a Roma, martedì 15 giugno alle ore 10, presso la Basilica Parrocchiale di S. Teresa.