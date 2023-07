Umbria, in arrivo 109 milioni per la Tre Valli: c'è l'ok del Cipess per il primo stralcio fra Firenzuola-Madonna di Baiano

Per il I stralcio della Tre Valli, fra Firenzuola-Madonna di Baiano, è arrivato l’ok del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con un finanziamento di 109 milioni di euro da appaltare entro l’anno.

La Tre Valli fu concepita negli anni ‘70 del secolo scorso come arteria trasversale della bassa Umbria e mette in collegamento la Val Tiberina, la Valnerina, e la Provincia di Ascoli-Piceno in corrispondenza della Valle Umbra nei pressi di Spoleto, realizzando un corridoio viario tra il Tirreno e l’Adriatico. Il I stralcio della Tre Valli consiste in un tracciato a due corsie che si sviluppa per una lunghezza di circa 4,4 chilometri. Le opere principali sono due gallerie artificiali e due viadotti. L’intervento ricade interamente nel territorio del Comune di Spoleto.

“L’Umbria si innova grazie alla Lega e al lavoro coordinato tra il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Sottosegretario alla Presidenza del consiglio Alessandro Morelli - afferma il deputato della Lega Virginio Caparvi - In arrivo, grazie all’approvazione del Cipess, ben 109mln per il progetto definitivo delle ‘Tre Valli Umbre, tratto Spoleto-Acquasparta, 1° stralcio – Madonna di Baiano- Firenzuola. Avanti tutta per un’Italia sempre più all’avanguardia”.

“Un altro passo decisivo per la viabilità umbra - ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche - Al di là di molti convegni e di altrettanti auspici non è fino ad oggi riuscita a superare il mare di difficoltà che ne ha impedito la concretizzazione. In questi tre anni però – sottolinea -, la volontà della Regione di coordinare il complesso delle competenze, superando gli ostacoli e le difficoltà, ha fatto la differenza"