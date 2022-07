Umbria, via libera del ministero: autorizzata l'immissione di trote fario e iridea

La Regione Umbria annuncia che il Ministero della Transizione Ecologica ha risposto positivamente alla richiesta, inoltrata già dal dicembre scorso, di autorizzare l’immissione, nel reticolo idrografico e nei laghetti di pesca sportiva, esemplari di trota fario e di trota iridea.

Dopo l’iniziale stop imposto per la trota non autoctona, il Ministero ha espresso parere favorevole per "l’immissione di trote iridee e di trote fario nei laghetti di pesca sportiva; ripopolamenti con solo trote iridee sterili sui fiumi; l’immissione di trote fario, provenienti esclusivamente dal centro ittiogenico di Borgo Cerreto, in occasione di manifestazioni agonistiche in tre campi gara regionali".

Per l'assessore all’agricoltura e all’ambiente della Regione Umbria, Roberto Morroni, "questo risultato è frutto di un serio e costante impegno e di massima attenzione istituzionale per la tutela e la promozione del settore della pesca".