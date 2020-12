Umbria, il Comune di Orvieto assume personale a tempo indeterminato

“Il Comune assume per riorganizzare e rendere più efficiente l’ente: oggi più che mai servono certezze e risposte in tempi rapidi per i cittadini”.

Sono stati pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di 7 figure professionali da inserire a tempo indeterminato nell’organico del Comune di Orvieto. Si tratta di un conducente di macchine operatrici complesse - elettricista (cat. B3) e un conducente di macchine operatrici complesse - meccanico (cat. B3) entrambi da assegnare al settore tecnico, un istruttore direttivo di biblioteca (cat. D1) da assegnare al settore cultura, turismo e sport, tre istruttori tecnici (cat. C) da assegnare al settore tecnico, e un istruttore contabile (cat. C) da assegnare al settore finanziario e sociale.

“Le procedure di concorso con le relative assunzioni – spiega il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani - fanno parte del piano di fabbisogno del personale 2020-2022 e del piano occupazionale 2020 che abbiamo approvato in giunta il 27 luglio scorso e che nei giorni scorsi abbiamo provveduto a integrare con assunzioni cosiddette flessibili per periodi di tempo determinato. Nello specifico un autista di scuolabus, un istruttore direttivo amministrativo (cat. D) per il settore cultura, turismo e sport, un istruttore tecnico (cat. C) per il settore urbanistica e patrimonio, e un istruttore amministrativo (cat. C) per il settore politiche giovanili e dell’infanzia, scuola e famiglia”.