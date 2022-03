L'Umbria ha il suo "Olio stellato": Stella Oli d'Italia di Gambero Rosso per il Frantoio Decimi di Bettona

Ancora un riconoscimento prestigioso per un olivicoltore umbro. Si tratta di Graziano Decimi, dell'omonimo frantoio, che oltre a ricevere la riconferma delle Tre Foglie – il massimo punteggio in guida - assegnate dal Gambero Rosso al suo olio, porta all’azienda umbra anche l’ambito riconoscimento della Stella Oli d'Italia Gambero Rosso.

Un premio particolarmente significativo per la famiglia Decimi, perché premia il lavoro di ricerca della qualità e valorizzazione della cultura olearia, svolto da Graziano Decimi sin dall’inizio della sua attività frantoiana, da quando recuperò ulivi ultracentenari abbandonati, prendendosene cura e facendoli diventare oggi gli uliveti da cui prende vita uno dei migliori oli al Mondo. Un lavoro di recupero e di amore per il territorio che ha visto anche il riconoscimento di Slow Food che ha assegnato il Presidio all’ Olio “51” nome derivante dal numero della particella di uliveto da cui si produce questo straordinario olio.

La Stella Oli d'Italia Gambero Rosso viene infatti assegnata solo agli oli che hanno ottenuto per almeno 10 anni il massimo riconoscimento delle tre foglie ed è quindi un’ulteriore certificazione dell’assoluta qualità ed eccellenza del prodotto, ma anche della costanza, della perseveranza e della coerenza della famiglia Decimi. Gli oli prodotti infatt rappresentano a pieno la loro idea di qualità, che include non solo le proprietà organolettiche del prezioso frutto, ma che è inclusiva dei valori di trasmissione della cultura olearia, di custodia del territorio e di rispetto per il consumatore, che in qualsiasi momento dell’anno può vivere da vicino l’esperienza del frantoio, attraverso degustazioni sensoriali che fanno accrescere consapevolezza sul mondo dell’olio.

La Stella Oli d'Italia è un grande traguardo che arriva subito dopo un altro importante ricoscimento, quello delle guide Lodo che ha assegnato a Graziano Decimi il premio speciale “Coup de Coeur" – I volti dell'Olio 2022 per essere “Una realtà professionale specchio di autentica artigianalità, dove la costante ricerca di sistemi innovativi di produzione e la scrupolosa attenzione ai dettagli di ogni fase lavorativa fanno di Decimi un modello produttivo per oli di altissima qualità".