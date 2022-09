INVIATO CITTADINO Celebrando Piazzolla con l’Umbria Green Festival

Celebrando Piazzolla con l’Umbria Green Festival. Un trio di lusso per una serata con tango… di rango.

Sul palcoscenico Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003. Solista da esportazione che ha vissuto per 15 anni in Francia, dove è stato primo clarinetto solista dell’Orchestre National de France.

Capogruppo (intriso di spirito latino, fra dramma ed esaltazione) Mario Stefano Pietrodarchi, virtuoso della fisarmonica e incontrastato maestro del bandoneon. È un genio dell’interpretazione del tango di Piazzolla.

Con loro Gloria Campaner, pianista sensibilissima che abbiamo conosciuto come concertista agli incontri di Ilaria Borletti Buitoni, ospite di gran classe a Villa Valvitiano. È lei a scandire coi bassi l’elemento drammatico della partitura di Piazzolla.

Un incontro, questo del teatro Morlacchi, a impatto fortissimo per un ciclo di eventi che si qualifica come Festival “a impatto zero”. In senso ecologico, non artistico.

Il senso di solitudine, nostalgia, oblio percorre il programma della serata. Che propone le strepitose 4 stagioni con l’inverno a farla da padrone. E poi “Sur” sul sentire lo sradicamento degli emigranti e un ineliminabile “Oblivion”.

Il pubblico reclamava un bis e i magnifici tre del tango hanno offerto un Libertango preso a passo da bersagliere, per chiudere alta una serata da struggimento elegiaco.

Prossimo appuntamento, sempre al Morlacchi: domani 16 settembre con Marco Bocci e l’Orchestra da Camera del nostro Conservatorio.

Per sabato è previsto un evento ai Giardinetti con tanto di ecovillage di sicuro appeal. Peccato che il meteo non preveda niente di buono. Si pensa a un rinvio, sperando in un tempo più clemente.