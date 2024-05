Umbria, Giuseppina muore a 34 anni: comunità sconvolta

“L’amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia Suatoni per la perdita di Pina, una giovane donna, una mamma. A Luca, suo marito, e alle sue bimbe giunga il cordoglio di tutta la nostra comunità”. Così il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, in un messaggio su Facebook per la morte di Giuseppina Esposito, 34 anni, deceduta dopo una grave malattia.

La donna era ricoverata all’ospedale Mazzoni di Ascoli.

I funerali si sono svolti venerdì 17 maggio, alle 15.30, nella chiesa Madonna della Speranza di San Benedetto del Tronto. La salma è stata tumulata nel cimitero di Ripatransone.