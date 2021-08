Umbria, giornalisti in lutto: è morto Germano Mancini, il ricordo

Giornalisti dell'Umbria in lutto. Il presidente Roberto Conticelli e il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, con una nota ufficiale, "esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del collega Germano Mancini. Un sacerdote conoscitore dell’animo umano, un giornalista appassionato e battagliero alla ricerca della verità".

E ancora: "Con lui se ne va un decano dell’informazione regionale – 50 anni di iscrizione all’Albo - che ha formato e avviato alla professione giornalistica i giovani umbri di più di una generazione.

Storico direttore della Gazzetta di Foligno che lo ha visto in carica dal 1976 al 2009, dirigeva ora il mensile L’Altranocera, direttore per vari anni di Radio Gente Umbra, è stato componente per due legislature del Comitato di Controllo Televisivo. Un fine intellettuale, un entusiasta della carta stampata. Un caro amico".