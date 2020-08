Umbria, giornalismo e Regione in lutto: è morto Elvisio Vinti, il ricordo dei colleghi

Mondo del giornalismo e Regione Umbria in lutto. E' morto Elvisio Vinti, per molti anni caposervizio dell'ufficio stampa della giunta regionale. "L’Ufficio Stampa della Giunta regionale dell’Umbria - si legge in una nota - esprime profondo cordoglio per la morte del collega Elvisio Vinti, per molti anni caposervizio presso la nostra redazione, con il quale abbiamo condiviso impegno e dedizione nell’importante attività di informazione istituzionale. Siamo vicini, con affetto, alla moglie Marinella, alla figlia Michela e a tutta la sua famiglia".

"Ci ha lasciato il collega Elvisio Vinti, ci ha lasciato un uomo perbene - scrivono i colleghi dell'associazione stampa umbra - . Lo ricorderemo soprattutto per questo: essere un uomo perbene è la cosa più complessa che possa esserci. Significa vivere fra gli altri con correttezza, impegno, empatia, generosità, altruismo. Elvisio è stato tutto questo, e quello di essere un uomo perbene era il tratto più evidente della sua personalità. Si è sempre speso per i colleghi, per gli altri. Sia sul luogo di lavoro, per tanti anni punto di riferimento come caposervizio dell’Ufficio stampa della Giunta regionale, sia negli organismi di categoria a livello nazionale e locale e poi come fiduciario della Casagit. Attento e presente, non ha mai lasciato nessuno indietro. Con lui se ne va dunque un uomo perbene, una voce burbera un cuore d’oro. Ci mancherai".