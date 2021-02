Frana lungo la Contessa, strada chiusa al traffico: le vie alternative

La strada statale 452 “della Contessa” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Gubbio (km 3) a causa di una frana.

Sul posto il personale Anas. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Ecco le vie alternative. Come spiega Anas "le autovetture e i veicoli leggeri posso utilizzare la strada regionale 298 (Gubbio-Scheggia). I mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate in direzione Marche dovranno invece percorrere la SS219 fino a Branca, proseguire sulla SS318 in direzione Ancona fino a Fossato di Vico e percorrere la SS3 Flaminia (Sigillo-Scheggia). Viceversa, i mezzi pesanti provenienti dalle Marche in direzione Gubbio dovranno proseguire sulla SS3 Flaminia fino a Fossato di Vico, percorrere la SS318 in direzione Perugia fino all’uscita Gubbio/Branca e proseguire sulla SS219 in direzione Gubbio".