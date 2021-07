Umbria Film Festival, il grande cinema a Montone: Terry Gilliam e Thomas Vinterberg ospiti d'eccezione

Cinque giorni di proiezioni e ospiti straordinari: si apre oggi nell’affascinante borgo medievale di Montone l'Umbria Film Festival. Pronto a celebrare i suoi 25 anni di attività, avvalendosi della presidenza di Terry Gilliam, della direzione artistica di Vanessa Strizzi e della direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna, il festival, fino a domenica 11 luglio, porterà in piazza San Francesco un programma ricco e variegato con anteprime cinematografiche, cortometraggi e grandi ospiti, tra cui il regista e sceneggiatore Terry Gilliam e Thomas Vinterberg, fresco vincitore del Premio Oscar come Miglior Film Straniero con 'Un altro giro', che riceverà le Chiavi della Città di Montone.

IL PROGRAMMA

Per questa edizione è stata anche lanciata la prima edizione di 'Amarcorti', sezione competitiva dedicata ai cortometraggi diretti da registi italiani o residenti in Italia, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti. I corti saranno proiettati al Teatro San Fedele l'8 e il 9 luglio sempre a partire dalle ore 18:00. Due i Premi per questa prima edizione di 'Amarcorti'. Per il Miglior Corto, la distribuzione internazionale sulla piattaforma CinemaItaliaUK e la collaborazione per la realizzazione di una nuova opera a cura di Produzione Straordinaria S.r.l. Prevista anche una Menzione d’Onore, che permetterà al premiato il libero accesso all’archivio di Augustus Color, eccellenza da oltre 40 anni nel campo della produzione, post-produzione e restauro di vecchie pellicole.

Continua a leggere >>>