L'associazione di categoria delle farmacie private dell'Umbria ha rinnovato il proprio governo interno nominando sia il nuovo presidente che il nuovo direttivo. Stefano Monicchi, attualmente al timone dell’associazione provinciale ternana dei titolari di farmacia, è stato eletto come il nuovo presidente di Federfarma Umbria. L’unione regionale ha dopo provveduto ad una riattribuzione delle cariche all’interno del triennio 2023-25. Sono stati nominati: vice presidente Guido Zuccari, segretario Gianluca Ceccarelli, tesoriere Maria Cristina Bonanni e come consiglieri Alessandro Betti, Francesco Brutti, Maria Teresa Marchetti, Claudia Pimpinelli, Luigi Santi e Lodovico Vitali.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me – ha sottolineato Monicchi –, guidare una sigla sindacale così prestigiosa è sicuramente una bella responsabilità che accetto con entusiasmo. Ci aspettano nuove sfide, la nostra categoria si è sempre prodigata con il massimo impegno e grande disponibilità nei confronti dei cittadini; vuole continuare a farlo confermando, al tempo stesso, la farmacia come presidio sanitario territoriale di fondamentale importanza”.