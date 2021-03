Troppi pannolini e pannoloni da smaltire? A Passignano il Comune li ritira a domicilio

Servizio gratuito di raccolta di pannolini e pannoloni mediante appositi sacchi. Ad attivarlo è il Comune di Passignano sul Trasimeno, che cerca così aiutare le famiglie che si dovessero trovare in difficoltà nello smaltimento.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO:

"L’attivazione di tale servizio - spiega l'amministrazione comunale - può essere fatta a nome dell’intestatario TARI, presso il nuovo Eco Sportello di Passignano che si trova presso presso Area Finanziaria e Tributi del Comune, in via Gobetti (1 - 2°piano).

Orario apertura: martedì ore 9-13; giovedì ore 14:30-18:30 (solo per il mese di Marzo 2021). Verrà consegnato l'apposito kit di 160 sacchi di colore beige ed il calendario dei ritiri. Isacchi beige devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei pannolini e pannoloni".