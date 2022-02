Eurovision Song Contest 2022, spot planetario per l'Umbria: due 'cartoline' dal cuore verde d'Italia

Una ribalta da 'Brividi' per l'Umbria, che come Mahmood e Blanco (vincitori del Festival di Sanremo con il brano così intitolato) aspetta con ansia il prossimo 'Eurovision Song Contest' in programma dal 10 al 14 maggio.

Se i due artisti saranno protagonisti sul palco di Torino che ospiterà l'edizione 2022, il cui tema 'The sound of Beauty' (il suono della bellezza), la regione umbra lo sarà attraverso due delle 41 cartoline con cui verrà trasmesse al mondo l’immagine dell’arte e della natura del nostro Paese.

Una platea da 183 milioni di spettatori: questi i dati d'ascolto registrati lo scorso anno da un evento capace di generare milioni di interazioni sui social network di tutto il globo, come dimostrato anche dal successo planetario raggiunto dai Maneskind dopo il trionfo del 2021.

E a rappresentare l'arte e la natura dell'Umbria saranno le 'cartoline' dedicate a Perugia e alla Cascata delle Marmore, una città d’arte di indiscussa bellezza e uno spettacolo naturale di grande potenza a rappresentare perfettamente il claim che nell’immaginario collettivo - non solo italiano ma internazionale - definisce ormai l’Umbria come 'The green heart of Italy', il cuore verde d'Italia.

La realizzazione delle cartoline è frutto della collaborazione fra Enit, Rai e la Regione che ha coordinato e seguito i lavori della troupe. “Si tratta di una grande opportunità - commenta Paola Agabiti , assessore regionale alla Cultura -, dato che sarà enorme la visibilità offerta da tale evento in cui l’Umbria sarà rappresentata da due luoghi di incontrastabile bellezza, che potranno raccontare perfettamente la ricchezza e la varietà della nostra terra”.