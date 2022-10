Umbria e il cinema, a Todi attesa per l'inizio delle riprese di una serie Netflix

La vocazione di set cinematografixo dell'Umbria è sempre più forte. Il passato "glorioso": con scene per il Marchese del Grillo, Pinocchio della Comencini e Pinocchio di Roberto Benigni a Papigno, Luca Argentero a Città della Pieve, don Matteo prima a Gubbio e poi a Spoleto, "Profondo Rosso" al cimitero monumentale di Perugia. E un futuro altrettanto radioso, grazie a serie tv, grandi registi come Pupi Avati, e le produzioni per le nuove piattaforme che moltiplicano le opportunità.

E proprio una troupe è in arrivo a Todi, la Todi tanto amata proprio da Pupi Avati, per girare una serie di ambientazione storica. "Pensavo solo qualche scena, invece no. Si fermeranno in città per sei mesi". Lo ha anticipato il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, partecipando alla presentazione di “Umbria e il cinema: storie, luoghi e star” è il volume con il quale le Guide di Repubblica hanno di recente omaggiato le pellicole girate in regione, e i loro protagonisti. Presentazione che si è svolta domenica 30 ottobre all'aula magna di Agraria, in occasione di Umbria Libri.

"Ottanta professionisti che mangeranno, dormiranno, acquisteranno qui" ha evidenziato ancora il sindaco, confermando quel rilievo anche economico che il cinema, inteso anche come produzioni e professionalità, può avere. Un aspetto sul quale hanno, anche, riflettuto il direttore de Le Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, e Antonella Tiranti, dirigente Servizio Turismo Regione Umbria, evidenziando come grazie alla Umbria Film Commission, questo ambito rappresenti una grande possibilità. Per i professionisti di alta qualità che la regione esprime, "Non se ne trovano, sono molto richiesti", per l'indotto e per il turismo sui luoghi dei set. Ancora Don Matteo con Spoleto ne sono un esempio lampante.