Umbria, è di nuovo emergenza sangue in ospedale: "Servono nuove donazioni"

È di nuovo emergenza scorte di sangue all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, a causa della grave carenza di donazioni. A rinnovare a tutti gli adulti in buone condizioni di salute l'invito a donare è il dottor Augusto Scaccetti, direttore del servizio Immunotrasfusionale del Santa Maria.

“C’è necessità di poter contare su nuove donazioni, di tutte le tipologie di sangue - spiega Scaccetti - per far fronte alle richieste del momento. Facciamo appello alla generosità e alla sensibilità della comunità ternana, da sempre attenta e pronta a muoversi quando c’è di mezzo la solidarietà e l'impegno civico”.

Si fa dunque appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, invitando sia i donatori periodici sia i nuovi potenziali donatori, cioè qualsiasi maggiorenne in buone condizioni di salute e con peso superiore ai 50 chilogrammi, a donare il sangue.

“Se non arrivassero nuove donazioni entro i prossimi giorni per garantire il sangue a chi ne ha più bisogno – rimarca Scaccetti - potremmo trovarci costretti a rinviare gli interventi chirurgici non urgenti, una misura da evitare assolutamente per scongiurare un nuovo rallentamento delle attività che andrebbe a danno di tutte le persone malate. La situazione è critica – conclude Scaccetti - e non ci conforta il fatto che la carenza di sangue sia nazionale”.

Si può donare tutti i giorni feriali, incluso il sabato, dalle ore 7:30 alle 10:30 presso l’Azienda Ospedaliera venendo digiuni; per farlo si può prenotare dopo le ore 8:30 al numero 0744/205679 o alle sedi AVIS.

In questi momenti di forte criticità si invitano anche chi deve fare interventi chirurgici a mandare parenti e amici per evitare spiacevoli rinvii degli interventi.