Un ponte di ricerca e sostenibilità tra l'Umbria e Dubai

Un ponte nel segno della sostenibilità e della formazione tra l'Umbria e Dubai. Anche grazie alla possibile collaborazione tra Regione, Università di Perugia e quella di Sharjah. La presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore regionale Michele Fioroni e il professor Maurizio Servili, dell’Università degli Studi di Perugia, in visita a Dubai in occasione dell'Expo, hanno incontrato il vice chancellor academy of affair dell’Università di Sharjah, il professor Yousef Haik, e il professor Kalil El Medani dello stesso Ateneo con cui hanno trattato numerosi argomenti di interesse comune. Tra questi, i temi legati alla ricerca sui polifenoli, i nanomateriali e il water stress, nonché la possibilità di effettuare ricerca nell’ambito del water recovery, della medicina di precisione e dei cibi funzionali. Al termine del proficuo incontro, le parti hanno convenuto di avviare una collaborazione tra l’Università degli studi di Perugia, la Regione Umbria e l’Università di Sharjah su questi temi sia in ambiti di ricerca sia in quelli di scambio di studenti. A breve seguirà la stesura di un memorandum of understanding che sancirà la collaborazione fra i tre soggetti interessati.

