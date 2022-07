Covid in Umbria, il bollettino del 30 luglio: tutti i dati aggiornati

Continuano a calare i positivi da covid 19 in Umbra. Gli attualmente positivi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione Umbria, sono 19.966 contro i 20.916 di venerdì 29 luglio. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 916 (-17,4%) a fronte di 1.568 guarigioni. I guariti complessivi dall'inizio della pandemia sono 327.900 su un totale di positivi pari a 349.833.

Ricoverati in ospedale 276 pazienti, di cui 153 in area medica e 116 in altri reparti, 7 in terapia intensiva (dato invariato). Nelle rsa sono 18. Si regisra, inoltre, un nuovo decesso, 1.967 dall'inizio dell'emergenza.

Sono stati 4.418 i test processati nelle ultime 24 ore.