Umbria, consiglio regionale in lutto: è morto Renzo Meloni, il padre della vicepresidente

Consiglio regionale dell'Umbria in lutto per la scomparsa di Renzo Meloni, il padre della vicepresidente e consigliere regionale del Pd Simona Meloni.

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, spiega una nota di Palazzo Donini, "appresa la triste notizia della scomparsa del padre della vice presidente dell’Assemblea legislativa, Simona Meloni, ha voluto esprimere le più sincere e sentite condoglianze, a nome suo personale e dell’intera Giunta regionale. Ci stringiamo con affetto a lei - ha detto Tesei - e alla sua famiglia per la dolorosa perdita".

Il presidente Marco Squarta, con una nota, "esprime, a nome dell'intera Assemblea legislativa, le più sentite e sincere condoglianze alla vice presidente Simona Meloni e alla sua famiglia per l’improvvisa scomparsa, nella serata di ieri, del papà. A Simona, persona meravigliosa e speciale, con altissimo senso delle istituzioni e della responsabilità di chi è chiamato a rappresentare al meglio i cittadini, va un caro ed affettuoso abbraccio, insieme alla vicinanza umana ed istituzionale dell’intera Assemblea legislativa".

"Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa del papà di Simona Meloni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. A lei e alla famiglia Meloni vanno il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze", così Stefano Pastorelli (Lega) a nome del gruppo consiliare.

Il capogruppo Eleonora Pace, a nome del gruppo Fratelli d’Italia, esprime “le più sincere e sentite condoglianze alla vice presidente dell’Assemblea legislativa, Simona Meloni, per la perdita del proprio papà. All’amica Simona e alla sua famiglia – scrive Eleonora Pace in una nota - arrivi un forte abbraccio e la nostra vicinanza per la dolorosa perdita”.

“All’amica Simona Meloni e alla sua famiglia le più sentite e affettuose condoglianze per la morte del padre Renzo”. Così il capogruppo di Patto civico per l’Umbria, Andrea Fora esprime alla vice presidente dell’Assemblea legislativa “la più forte vicinanza anche da parte di tutti gli iscritti e simpatizzanti di CiviciX per il doloroso lutto che l’ha colpita nella giornata di ieri. Ti siamo vicini – aggiunge Fora - in questo momento di grande sofferenza e rivolgiamo una preghiera perché il Signore possa lenire il dolore dell'improvvisa perdita”.

“Cara Simona, in questo momento di grande dolore, ti abbraccio forte e porgo a te ed a tutta la tua famiglia le mie più sentite condoglianze”. Così, in una nota, il consigliere Vincenzo Bianconi (Gruppo misto) esprime la sua “vicinanza” alla vice presidente dell’Assemblea legislativa, Simona Meloni per la perdita del padre.

“A nome di tutto il gruppo del Partito democratico, esprimo le più sentite e profonde condoglianze alla nostra consigliera e vice presidente dell’Assemblea legislativa, Simona Meloni, per la scomparsa del caro papà”. Così Tommaso Bori (capogruppo Pd) in una nota. “Ci stringiamo con profondo affetto a Simona – prosegue Bori –, una persona dall’alto valore istituzionale, professionale e politico, che ha saputo lasciare il segno in questo periodo di attività istituzionale. A lei vanno il nostro profondo cordoglio e la più sentita vicinanza in un momento e in una prova difficile della vita”.