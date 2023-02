SUPER ENALOTTO DA RECORD | Città di Castello, venduto uno dei 90 tagliandi fortunati: ecco quanti soldi al vincitore

Altotevere baciato dalla fortuna. Fra i 90 tagliandi che hanno sbancato il Supernalotto, durante l'estrazione di questa sera (giovedì 16 febbraio) c'è anche uno venduto al Gold Caffè a Promano di Città di Castello. Il fortunato possessore ha vinto oltre 4 milioni di euro. La schedina fortunata fa parte della Bacheca dei Sistemi di Sisal, che ha realizzato un sistema giocato per 90 volte in diverse parti d'Italia. Il proprietario ha detto ha saputo della vincita tramite il web ma ancora ufficialmente non è stato contattato da nessuno: probabilmente nelle prossime ore arriverà la comunicazione da parte dei Monopoli.

Il Gold Caffè è un bar, pizzeria, tabaccheria ed edicola e si trova a Promano, a pochi passi dallo svincolo della E45. Una attività molto frequentata da chi lavora nelle aziende dislocate nella vicinissima Coldipozzo. ''Con la creazione del nuovo supermercato – si legge nel sito - abbiamo avuto l’intuizione di affiancare al supermercato un bar che offre molti servizi per agevolare la clientela in tutto e per tutto'', specificando ''come il pagamento dei bollettini, tasse locali, bolli auto, valori bollati, ricariche telefoniche e ricariche carte ricaricabili (Postepay, Paypall e Lottomaticard). Infine abbiamo una fornitissima edicola e tabaccheria, e per tentare la fortuna siamo anche ricevitoria Sisal e Lottomatica''.

Una rivendita fortunata. Sotto diversi punti di vista. Dopo più di un anno e mezzo, è tornato il ‘6’ del SuperEnalotto. Il jackpot da record da 371 milioni di euro è stato vinto nel concorso di giovedì 16 febbraio.

La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23.

L’ultima volta che era uscito il ‘6’ risaliva al 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) un fortunato giocatore si portà a casa oltre 156 milioni di euro.