Filt Cgil Umbria contro la gara per il Tpl: “Vogliamo un lotto unico e la tutela dei lavoratori”

“Noi respingiamo autorevolmente la posizione della regione sui quattro lotti Tpl e siamo determinati nel credere che la soluzione migliore sia quella di un lotto unico. Chiediamo a chi sta lavorando in questa direzione di fermarsi, ragionare e di non farlo in termini elettorali” è quanto detto da Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil Umbria, nella conferenza stampa indetta per esprimere, ancora una volta, la contrarietà del sindacato riguardo la gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale indetta dalla Regione.

Zeno ha ribadito la posizione a favore di un lotto unico, perché è l’unico modo per garantire l’economia di scala e la qualità del servizio. A sostegno delle sue critiche, il segretario regionale ha citato un documento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che avrebbe evidenziato alcune criticità nella relazione di gara prodotta dalla Regione.

Nel documento, secondo quanto riportato dai sindacati, l’Agenzia non esprime un parere definitivo sulla gara, ma chiede di approfondire le tematiche. In particolare Art si domanda se sia conveniente suddividere il servizio in quattro lotti e limitare l’aggiudicazione a massimo due lotti per soggetto. Suggerisce che sarebbe più opportuno dare la possibilità a un concorrente di aggiudicarsi tutti e quattro i lotti, perché così si avrebbe una gestione unica e si abbatterebbero i costi di gestione.

Zeno ha quindi chiede perché l’assessore alle infrastrutture della Regione Umbria, Enrico Melasecche, insiste nel dire che quattro lotti sono fruttuosi, quando economicamente non funziona? Quali sono le sue vere motivazioni?

Inoltre nello stesso documento si dice che le clausole a tutela dei lavoratori non esistono, perché l'Agenzia si riferisce alla giurisprudenza e alla legge vigente. Questo significa che, a norma di legge, chi rileva il Tpl deve tutelare i lavoratori solo nella misura in cui sono già tutelati, quindi per massimo un anno. Questo è inaccettabile per la Filt Cgil, che vuole la salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi dei lavoratori.

La Filt Cgil Umbria chiede dunque all’assessore di rivedere la sua proposta di gara e di ascoltare le richieste del sindacato.