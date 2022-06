Umbria, giorni di fuoco e temperature alle stelle: "Evento senza precedenti per il mese di giugno"

"Sono giorni che questa ondata di calore era sotto il mirino di tutti i meteorologi, in quanto poteva rappresentare davvero un evento senza precedenti per il mese di giugno in Umbria. E così purtroppo è stato".

Michele Cavallucci di Perugia Meteo spiega su Facebook che in Umbria nella giornata del 27 giugno sono stati registrati "valori a dir poco impressionanti, con massime che hanno addirittura superato i 41 gradi in alcune località della regione, con le punte massime di 41.4 a Deruta e 41.3 Casteldilago". E ancora: "Molte altre sono state le località che hanno raggiunto e superato i 40 in tante zone della regione, con il 90% delle stazioni che hanno registrato valori al di sopra dei 38 gradi. Notevole anche la massima di 32 gradi raggiunta al Pian Grande di Castelluccio, temperatura che ha polverizzato ogni record per il mese di giugno".

Cavallucci aggiunge anche che "ci resta quasi impossibile controllare tutti i dati presenti negli archivi, a partire dal 1811, Osservatorio meteorologico di Perugia, ma non ci sono davvero tracce di un giugno così rovente negli ultimi 210 anni, cosa che ci mette in guardia, ancor di più, sull'impatto progressivo e inesorabile dei cambiamenti climatici a livello planetario".

Secondo il bollettino del Ministero della Salute Perugia continuerà ad essere città da bollino rosso fino al 30 giugno (compreso).