Suarez l'ultimo dei 'vip' atterrati all'aeroporto di Perugia: "Siamo al centro del mondo"

Da patron di Prada Patrizio Bertelli al premier inglese Boris Johnson, preceduto da Tony Blair (che premier inglese lo è stato qualche anno fa), fino al fuoriclasse Luis Suarez arrivato oggi da Barcellona per ricevere all'Università per Stranieri il diploma di conoscenza della lingua italiana livello B1 (necessario per ottenere il passaporto italiano e diventare così un calciatore comunitario).

Tante le personalità atterrate di recente a Sant'Egidio: "L’Umbria ed il nostro scalo sono al centro del mondo in questo scorcio di fine stagione - si legge in una nota dell'aeroporto perugino -, con sempre più personalità che scelgono il 'San Francesco d’Assisi' grazie alla sua posizione strategica al centro dell’Italia, alla rapidità di collegamento ed al servizio sempre puntuale ed efficiente che lo scalo è in grado di garantire".