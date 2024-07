Umbria, bonus bebè della Regione: 500 euro a famiglia, tutti i dettagli

La Regione Umbria annuncia con una nota che "nel 2024 saranno erogati 1720 contributi, da 500 euro l’uno, a favore delle famiglie con un neonato". I soldi, specificano da Palazzo Donini, arrivano "dai risparmi sui capitoli di spesa che fanno capo alla Presidenza della Regione",

Grazie ai risparmi, prosegue la Regione, "è stata deliberata una variazione di bilancio che incrementa i fondi destinati al contributo 2024 di ulteriori 360 mila euro, rispetto a quanto già stanziato strutturalmente negli anni precedenti, e portando così il totale dei fondi a disposizione a 860mila euro".

I criteri per accedere al contributo "saranno deliberati dalla Giunta entro luglio e riguarderanno i nati dall’ottobre 2023 al settembre 2024, in continuità temporale con l’avviso dello scorso anno". Il sostegno "fa parte delle misure welfare messe in campo dalla Regione in questi anni, tra cui il contributo conciliativo per le neomamme (1200 euro ciascuno), anch’esso incrementato la scorsa settimana e i cui termini per la presentazione della domanda sono attualmente aperti (scadenza 26 luglio)".

"Dopo aver quasi raddoppiato il contributo per le mamme occupate o iscritte alle liste di collocamento, che ha lo scopo di agevolare la nuova situazione familiare con quella lavorativa, - ha affermato la presidente Donatella Tesei - e dopo aver confermato e spesso incrementato alcune misure, come le borse di studio per gli studenti e il contributo per accedere ai centri estivi, ora grazie a una attenta politica di spending review incrementiamo anche il sostegno da erogare alle famiglie che hanno avuto, o avranno entro i termini dell’avviso, uno o più nati. La Regione continua così nella sua politica di sostegno alle famiglie con un ampio spettro di misure che accompagnano i neonati nel loro percorso di crescita".